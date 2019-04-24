Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Развитие метрополий должно помочь сократить социально-экономический разрыв в разных регионах России. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей РФ 24 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта-центр» и Яхтенный мост в Петербурге

Ранее участники заседания уже обсудили, что 10 регионов страны обеспечивают 55% НДФЛ в российской казне, а также 57% налога на имущество. Кроме того, как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, на Чукотке в прошлом году бюджетные расходы на одного жителя составили 700 тыс. рублей, а в Дагестане — около 30 тыс. рублей.

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.

«Это действительно подтверждает тезис об очень широкой дифференциации ВРП на душу населения», — сказал Кудрин. Причем за последние 10 лет ситуация нисколько не улучшилась, так как крупные города и ресурсодобывающие субъекты федерации росли существенно быстрее, чем остальные.

«Таким образом, у нас не сокращалась разница в развитии. Социально-экономическое развитие — гораздо более сложная категория, чем межбюджетная политика и межбюджетные трансферты», — заявил Кудрин.

На его взгляд, ответ на эти вызовы лежит в области развития метрополий, под которыми он понимает не только города, но и связанные между собой крупные регионы, которые тяготеют друг к другу, помогают соседям через обмен товарами, рабочей силой и налаживанием транспортных связей.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление Алексея Кудрина

Глава Счетной палаты также отметил негативное влияние московской и петербургской метрополий на темпы развития остальных субъектов федерации, которое в будущем может только усугубиться.

«Они уже концентрируют тот трудовой, человеческий, инвестиционный, технологический потенциал, который уже является базой для большого прорыва, особенно в рамках Четвертой промышленной революции. А другие регионы такого потенциала сегодня не имеют в полной мере», — сказал Кудрин.

По его словам, в 45 агломерациях России создают 44% ВВП России, а 164 города создают 70% ВВП.

«Решение лежит в области развития крупных метрополий. Нам нужно увеличить горизонтальные связи между субъектами РФ, особенно в тех регионах, где есть крупные центры», — подчеркнул Кудрин.

По его мнению, помимо Москвы и Петербурга стоит назвать еще четыре будущие метрополии с наибольшим потенциалом.

Это Екатеринбург, который требуется связать скоростной дорогой с Тюменью и Челябинском, метрополия Томска, Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка. Третьей является агломерация Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска, четвертой — метрополия Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя.

«Этим не ограничены те возможности, которые есть. Но если мы не создадим в этих регионах роста, то инерционное развитие от оттягивания ресурсов в Москву и Петербург будет продолжаться», — считает Алексей Кудрин.

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