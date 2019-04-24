Москва, 24 апреля, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Западные партнеры избегают диалога с Россией, что говорит о слабости их позиций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 24 апреля на Московской конференции по безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров указал на уход представителей западных стран от предметного разговора. Он предположил, что это говорит о нехватке аргументов и о том, что их позиции слабые.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что США и их союзники встали на путь переписывания общепризнанных норм международного права и вытеснения их своим так называемым порядком. В результате под угрозой могут оказаться соглашения о нераспространении ядерного оружия, указал он.

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