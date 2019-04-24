Владивосток, 24 апреля, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Поезд Ким Чен Ына около 11:00 по местному времени (04:00 мск) пересёк линию государственной границы в районе железнодорожной станции Хасан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ким Чен Ын

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В аэропорту Владивостока ожидается встреча части правительственной делегации Северной Кореи, прилетающей самолётом. Предполагается, что воздушным путём в Россию прибудут начальник генштаба Корейской народной армии Ли Ен Гиль, первый заместитель главы МИД Цой Сон Хи и другие официальные лица КНДР.

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В Дальневосточном федеральном университете существенно ограничены перемещения студентов, отменены некоторые занятия, физкультура отменена до 4 мая — спортивный зал занят под встречу президента России Владимира Путина с председателем госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

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Как сообщало ИА REGNUM, список членов делегации, которая направилась во Владивосток вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи.