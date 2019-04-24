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Названы члены делегации, отправившиеся в Россию с Ким Чен Ыном

Политика

В состав делегации вошли заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи, министр, начальник генштаба и другие люди

Названы члены делегации, отправившиеся в Россию с Ким Чен Ыном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 24 апреля 2019, 03:01 — REGNUM  Список членов делегации, которая направилась во Владивосток вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи.

Вместе с Кимом в Россию едут северокорейский министр иностранных дел Ли Ен Хо, его первый заместитель Цой Сон Хи и глава генштаба Корейской народной армии Ли Ен Гиль.

Также в состав делегации вошли заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи О Су Ен и Ким Пхен Хэ. Сопровождает Ким Чен Ына и ряд других официальных лиц из Госсовета КНДР и ЦК Трудовой партии Кореи.

Напомним, визит Ким Чен Ына в Россию начинается 24 апреля. 25 апреля состоится его встреча с Путиным во Владивостоке. Из России Ким Чен Ын уедет 26 апреля. ЦТАК сообщило, что бронепоезд Кима уже выехал во Владивосток с железнодорожного вокзала в Пхеньяне.

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