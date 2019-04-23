Кремль анонсировал переговоры Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Москва, 23 апреля 2019, 16:24 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 25 апреля во Владивостоке. Об этом 23 апреля сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся впервые. Ожидается, что переговоры состоятся в узком и расширенном составах с участием делегаций двух стран.
Лидеры России и КНДР обсудят торгово-экономические и внешнеполитические вопросы, а также ядерную тематику.
Ушаков уточнил, что подписания документов и совместного заявления по итогам переговоров пока не планируется.
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