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Кремль анонсировал переговоры Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Политика

Лидеры России и КНДР проведут переговоры в узком и расширенном составах

Москва, 23 апреля 2019, 16:24 — REGNUM  Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 25 апреля во Владивостоке. Об этом 23 апреля сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся впервые. Ожидается, что переговоры состоятся в узком и расширенном составах с участием делегаций двух стран.

Лидеры России и КНДР обсудят торгово-экономические и внешнеполитические вопросы, а также ядерную тематику.

Ушаков уточнил, что подписания документов и совместного заявления по итогам переговоров пока не планируется.

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Внешняя политика России
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