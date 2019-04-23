Ушаков рассказал, о чем будут говорить Путин и Ким Чен Ын 25 апреля

Москва, , 17:20 — REGNUM Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков назвал основные темы предстоящих переговоров российского лидера Владимира Путина с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 23 апреля.

По словам Ушакова, в центре внимания предстоящих 25 апреля переговоров Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будет политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова.

«В центре внимания переговоров будет, конечно, политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова», — рассказал Ушаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин и Ким Чен Ын встретятся в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.