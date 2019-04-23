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Ушаков рассказал, о чем будут говорить Путин и Ким Чен Ын 25 апреля

Политика

Лидер КНДР и президент России встретятся во Владивостоке

Москва, 23 апреля 2019, 17:20 — REGNUM  Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков назвал основные темы предстоящих переговоров российского лидера Владимира Путина с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 23 апреля.

По словам Ушакова, в центре внимания предстоящих 25 апреля переговоров Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будет политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова.

«В центре внимания переговоров будет, конечно, политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова», — рассказал Ушаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин и Ким Чен Ын встретятся в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

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Внешняя политика России
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