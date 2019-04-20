Краснодар, 20 апреля, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 20 апреля на стадионе в Краснодаре, завершилась со счетом 2:3.

Антон Зайцев Стадион «Краснодар»

В составе победителей голевыми действиями отметились Артем Дзюба (дубль) и Ярослав Ракицкий, у хозяев поля мячи забили Иван Игнатьев и Маурисио Перейра.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. Клуб «Краснодар», набравший 42 балла, находится на третьей позиции.

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