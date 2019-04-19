Минск, 19 апреля, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Александра Лукашенко в очередной раз обманули, и в очередной раз на тему АЭС. Об этом 19 апреля заявил посол России в Белоруссии, спецпредставитель президента РФ Михаил Бабич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец Лукашенко

Российский посол был в Овальном зале минского Дома правительства во время оглашения Александром Лукашенко послания к белорусскому народу и Национальному собранию. После оглашения белорусский лидер ответил на вопросы, заготовленные для него членами Палаты представителей Нацсобрания.

Среди задававших вопросы была представительница националистов Анна Канопацкая, которая задала два вопроса (в отличие от остальных). В частности, она сослалась на посла РФ Михаила Бабича и спросила у белорусского лидера о снижении стоимости строительства БелАЭС на $3 млрд, а также поинтересовалась ценами на электричество, которые должны снизиться до 4 центов.

В ответ Лукашенко сообщил, что «посол, наверное, считать плохо умеет» и «если это посол сказал, то он вредит самой России», отметив, что коммерческая тайна разглашаться не должна. Тем не менее спикер дал понять, что информация у Канопацкой верная, однако снижение цены до $7 млрд за БелАЭС — это заслуга официального Минска и лично Лукашенко.

Читайте подробности: Посол России, по мнению Лукашенко, плохо считает

«К сожалению, вынужден констатировать, что президента в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, никакие другие государственные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС. Не называли потому что, во-первых, ее сейчас никто не знает, а во-вторых в связи с тем, что рассчитать ее можно будет после завершения строительства обоих блоков, а это, как известно, произойдет не ранее конца года», — цитирует Sputnik комментарий Бабича.

Посол отметил также, что право озвучить подобную информацию на состоявшемся 19 апреля мероприятии было предоставлено представительнице оппозиции. Он выразил надежду на возможность скорого перехода сторон к честному партнёрскому диалогу.

«Еще раз: это не соответствует действительности. Но это стиль работы, вбросить новость в расчете на то, что не будут разбираться в ее объективности», — добавил посол России, спецпредставитель президента РФ в РБ.

Читайте также: Михаил Бабич вскрыл белорусский гнойник

«Случившееся недоразумение выглядит еще более комично, чем предыдущее. Если в ходе «Большого разговора» президента Белоруссии обманывали чиновники, то в этот раз они как люди квалифицированные и хорошо понимающие, что происходит на самом деле, этого себе позволить уже не могли. Поэтому «почетное право» сделать провокационную подачу своему президенту было предоставлено той самой оппозиции, которую Александр Григорьевич так гневно клеймил 30 минутами раньше», — заметил посол.

Telegram-каналы и социальные сети весьма едко прокомментировали поступок Анны Канопацкой, прозрачно намекая на то, что она озвучила заготовленный вопрос, необходимый для очередного выпада в адрес посла России и спецпредставителя российского президента. Согласно распространённой версии, руководство Белоруссии отблагодарит Канопацкую за оказанную услугу, например, мандатом члена ППНС по итогам парламентской кампании 2019 года.

Напомним, в марте МИД Белоруссии озвучил реакцию официального Минска на интервью Михаила Бабича российскому изданию, в котором спецпредставитель президента РФ развеял ряд националистических мифов. Впервые в риторике белорусских дипломатов прозвучало откровенно хамская характеристика посла другого государства как «счетовода либо подающего надежды бухгалтера». МИД Белоруссии пообещал вскоре предоставить подробные антитезисы на интервью Бабича, однако не сдержал слова. Глава министерства Владимир Макей не приносил публичных извинений за оскорбление посла — то есть страны в лице посла, а также спецпредставителя президента — то есть самого президента.

До этого, 14 марта в интервьюМихаил Бабич прокомментировал публичное возмущение Александра Лукашенко тем, что Россия якобы завысила процент кредита на строительство АЭС в Белоруссии по сравнению со строительством атомной электростанции во Вьетнаме. Обстоятельно пройдясь по минским пропагандистским клише, российский дипломат сказал: «Ну, а про вьетнамскую АЭС — это вообще какой-то анекдотичный пример. Дело в том, что такого проекта просто не существует. Он был на бумаге, но по просьбе вьетнамской стороны был закрыт еще в 2016 году, так и не начавшись. Конечно, президент мог об этом не знать, но чиновники, которые пользуются его добрым отношением к ним и подсказывали из зала, не знать об этом не могли. Что за этим стоит, не знаю, но уверен, что президент разберется».