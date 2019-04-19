Посол России, по мнению Лукашенко, плохо считает

Минск, , 14:05 — REGNUM После ввода строящейся «Росатомом» БелАЭС в строй «надо дотировать» покупку электроэнергии. Об этом 19 апреля в Минске заявил Александр Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Лукашенко напомнил о поставленной перед правительством задаче «уходить от энергетической зависимости» от России и проводить максимальную электрификацию. Лукашенко отметил, что реализация проекта БелАЭС позволит сэкономить $5−6 млрд в год на минимизации от внешней энергетической зависимости. Однако население может «не потянуть» новые тарифы.

Место под вторую АЭС в Белоруссии подобрано, напомнил Лукашенко. По его словам, вопрос лишь в расчётах экономической целесообразности проекта.

Он также прокомментировал информацию о снижении российской стороной на $3 млрд стоимости БелАЭС, сделав выпад в адрес посла России в Белоруссии Михаила Бабича, отметив, что посол может плохо считать. Александр Лукашенко сообщил, что вопрос о снижении стоимости проекта БелАЭС обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Находящийся в зале заседаний посол России — спецпредставитель президента РФ Михаил Бабич отреагировал на слова руководителя постсоветской республики улыбкой.