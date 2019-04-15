Южно-Сахалинск, 15 апреля, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко 15 апреля впервые выступил перед областной думой с ежегодным отчётом о деятельности регионального правительства, в котором подвёл итоги социально-экономического развития островов в 2018 году, озвучил собственные выводы после поездок по районам и назвал планы на будущее. Копия доклада Лимаренко находится в распоряжении ИА REGNUM.

Maarten Южно-Сахалинск

По словам главы области, в регионе есть все возможности, «чтобы добиться коренных изменений в социальной сфере, повысить качество жизни людей, решить инфраструктурные проблемы» и выполнить майский указ президента. В частности, уже значительно вырос объём валового регионального продукта — 1,1 трлн рублей в 2018 году по сравнению с 872,5 млрд рублей в 2017-м. Сахалинская область по итогам года заняла первое место в Дальневосточном федеральном округе и пятое среди всех регионов России по объему ВРП на душу населения.

«Показатели хорошие, но на этом фоне жителям нашей области живётся не так, как хотелось бы», — отметил Валерий Лимаренко. В числе первоочередных задач он назвал повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, ликвидацию аварийного жилья, повышение транспортной доступности, ремонт и строительство дорожной сети.

Так, например, говоря о здравоохранении, Лимаренко назвал основными проблемами в нём нехватку квалифицированных кадров (укомплектованность в ряде муниципалитетов — менее 70%) и изношенность зданий, более 60% которых построены более 40 лет назад. Глава региона рассказал об увеличении денежного вознаграждения медперсонала, участвующего в проекте «Бережливая поликлиника», на 10−30%, повышении в два раза «подъёмных» для молодых специалистов, субсидирование покупки жилья и выплатах компенсаций за аренду, увеличение квот на целевое обучение в медвузах ДФО и т. д. Благодаря «Бережливой поликлинике» (в этой программе участвуют пока 25 учреждений) время ожидания в очередях должно сократиться в два раза.

В планах облправительства — сокращение с 30 до 10 дней сроков проведения диагностических исследований. Это, по словам Лимаренко, станет возможно благодаря приобретению нового оборудования — на эти цели направляется 2,7 млрд рублей. Ещё 1,5 млрд рублей будет направлено на капремонт медучреждений. Всего же, как сообщалось ранее, в Сахалинской области планируется построить более 50 объектов здравоохранения.

Врио губернатора также рассказал о задачах по строительству жилья и расселению ветхого и аварийного фонда. Лимаренко раскритиковал официальные данные по количеству такого жилья в регионе, заявив, что на самом деле аварийными являются не 2%, а почти десятая часть всего жилфонда (9,4%).

Всего же в улучшении жилищных условий нуждаются более 50 тысяч жителей островов, поэтому ежегодный объем строительства жилья, по словам Лимаренко, нужно увеличить почти вдвое — с 264 тысяч до 500 тысяч кв. метров.

Валерий Лимаренко указал на необходимость наращивания объемов ремонта дорог — в срок до 2024 года долю протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием необходимо довести с 45% до 57,1%. Кроме того, до 2021 года в регионе должно быть построено 13 школ на 6000 мест, до 2025 года — ещё 42 школы на 5000 мест.

«Отчёт — это важный этап в работе, это форма сверки часов. Очень важно, чтобы мы с вами на этом этапе сделали правильный поворот. Нам нужно не только наращивать экономическую мощь, но и правильно и эффективно направлять капитал в людей, повышать человеческий капитал. Инвестиционные процессы не смогут идти без комфортных условий проживания, без хорошей медицины. Сюда не поедут высококвалифицированные люди, если они не смогут устроить ребёнка в хорошую школу, они не поедут на территорию, где нельзя получить хорошее медицинское обслуживание. Мы берём курс на то, чтобы в ближайшие годы принципиально поменять ситуацию: чтобы жильё стало комфортным, чтобы появились качественные дороги, чтобы здравоохранение стало эффективным», — заявил Валерий Лимаренко.

Лимаренко был назначен врио губернатора Сахалинской области 7 декабря 2018 года. В своей деятельности новый глава региона пообещал ориентироваться на реализацию экономической и социальной политики ускоренного развития Дальнего Востока.

Напомним, что президент России Владимир Путинпоставил задачу вывести все дальневосточные регионы на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям и по качеству жизни людей.