Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Петербургские метростроевцы в апреле все еще не могут получить зарплату за март, а в некоторых случаях ‑ и за январь 2019 года, передает 12 апреля корреспондент ИА REGNUM. Как известно, долги генподрядчика «Метростроя» на несколько месяцев оставили без зарплат сотрудников подрядных СМУ, которые непосредственно ведут проходку тоннелей и строительство станций.

Metrostroy-spb.ru Метростроевцы Петербурга

Так, руководство обещало сотрудникам СМУ-10 перевести остатки долгов по зарплате только в середине текущего месяца. Работники полагают, что это случится не раньше 19 апреля.

Бывшим сотрудникам СМУ-11, которых трудоустроили в компанию «БСК» в связи с банкротством СМУ, частично перевели зарплату за декабрь 2018 года в начале апреля. При этом рабочих, которые находятся в вынужденном «бесплатном» отпуске, обзванивали и приглашали приступить к служебным обязанностям. «Деньги получили только за декабрь, а на работу сказали выходить», — сообщила в профильной группе Марина Панченко.

Некоторые работники СМУ-15 сообщают, что за февраль они пока денег не получили. В аналогичной ситуации оказались и сотрудники Тоннельного отряда №3. Рабочие иронизируют, что, если не дождутся перевода во вторник или в пятницу, то «железно» получат его на следующей неделе. «Эту песню не утопишь, не сожжешь», — замечает в социальных сетях Артем Скибин.

Управление производственно-технической комплектации ОАО «Метрострой» отчиталось, что своим сотрудникам полностью выплатили причитающееся за февраль. При этом бывшие жёны строителей метро жалуются, что до сих пор не могут получить долги по алиментам, так как работодатель должен переводить их отдельно — эти средства за долгие месяцы по-прежнему не поступили, например, к детям сотрудников Горно-строительного управления «Метростроя», в связи с чем их матери публично заявляют, что глава «Метростроя» Николай Александров их «обманул».

При этом сотрудники строительно-монтажных управлений активно обсуждают новости из жизни петербургского метростроения, например, недавнее заявление городских властей о том, что в Петербурге планируется открыть 29 новых станций метро к 2032 году. По их мнению, с подобным уровнем оплаты труда такое оптимистическое развитие событий маловероятно.

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Заинтересовало их и посещение 11 апреля недостроенной станции «Проспект Славы» на Фрунзенском радиусе врио губернатора Александром Бегловым. Рабочие заметили, что, судя по всему, к приезду высокого гостя нецензурную надпись на стене «****, где зарплата?» уже «стыдливо закрасили». «Как-то даже обидно, что мало (станций к 2032 году) обещал. Почему бы какую-нибудь красивую цифру не пообещать, например, 50, или, скажем, увеличить вдвое количество станций», — иронично отреагировал Евгений Долотов.

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Напомним, ранее петербургский омбудсмен Александр Шишлов признал, что проблема невыплат зарплаты петербургским метростроевцам до сих пор остается актуальной. О многомесячных долгах перед рабочими заявляли подрядчики ОАО «Метрострой» СМУ №№9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, а также о Тоннельный отряд-3. По даннным Федеральной службы труда и занятости, общие долги перед рабочими в пиковый момент достигли 250 млн рублей. Причем, как отметил Александр Шишлов, одна из причин задолженностей заключается в том, что при подписании госконтрактов были проигнорированы положения отраслевого многостороннего тарифного соглашения, и объемы средств на оплату труда были заведомо занижены.

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Добавим, 16 мая состоится заседание Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти по встречному иску ОАО «Метрострой» к Смольному. Сумма претензий подрядчика составляет 2,5 млрд рублей. Претензии властей к компании составляют 570 млн рублей.