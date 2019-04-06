Вашингтон, 6 апреля, 2019, 22:52 — ИА Регнум. 6 апреля в столице США захоронили урну с прахом правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, скончавшейся 8 декабря 2018 г. в Москве. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

AgnosticPreachersKid Кладбище Рок Крик

Мероприятия прошли на кладбище Рок-Крик, где собрались около 30 человек (родные и близкие правозащитницы)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2018 г. в клинической больнице в Москве скончалась в возрасте 91 года правозащитница Людмила Алексеева.

Читайте также: Людмила Алексеева будет похоронена в Вашингтоне

А также: Госдеп США назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире