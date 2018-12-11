Госдеп США назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире

Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, скончавшаяся 8 декабря, была одной из величайших правозащитниц в мире, об этом говорится на сайте Государственного департамента США.

«Сегодня, в Международный день прав человека (10 декабря — прим. ИА REGNUM ), мы с глубокой скорбью принимаем кончину в России одной из величайших правозащитниц в мире Людмилы Алексеевой», — выразили соболезнования в госдепе.

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Напомним, Людмила Алексеева скончалась в клинической больнице в Москве 8 декабря в возрасте 91 года. Церемония прощания с правозащитницей пройдет 11 декабря в столичном Центральном доме журналиста.

Людмила Алексеева — российский общественный деятель, одна из основателей Московской Хельсинкской группы (1976 г.), участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России.

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