Людмила Алексеева будет похоронена в Вашингтоне

Москва, , 17:16 — REGNUM Российская правозащитница Людмила Алексеева будет похоронена в США — там же, где и другие члены её семьи. Об этом 11 декабря сообщил агентству «Москва» её сын, профессор Университета Индианы в Блумингтоне Михаил Алексеев.

«Здесь, в Москве, состоялось прощание, а похороны пройдут на кладбище церкви Сент-Джон в Вашингтоне. Там похоронены её мама, муж и старший сын», — сообщил Алексеев.

По его словам, точная дата похорон будет определена позднее.

Как передавало ИА REGNUM, Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Сегодня в Центральном доме журналиста в Москве состоялась церемония прощания с правозащитницей, в которой принял участие президент России Владимир Путин.

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