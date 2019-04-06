Санкт-Петербург, 6 апреля, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В рамках развития железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербурга 22 млрд рублей будут направлены на развитие пассажирского движения в регионе. В частности, ОАО «РЖД» планирует закупить 28 пригородных поездов, чтобы улучшить транспортное сообщение в черте Петербурга и с Ленинградской областью. Также планируется масштабное строительство путепроводов над железной дорогой, которые должны помочь в борьбе с автомобильными пробками.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Об этих и других планах шла речь на встрече временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, сообщили 6 апреля в пресс-службе Смольного.

Как отмечалось на встрече, в рамках программы развития российских железных дорог на Петербург приходится 88 млрд рублей.

Речь идет о строительстве новых железнодорожных веток и путей в направлении Сестрорецка, Лахты, Новой Деревни и Сертолово, строительстве двух дополнительных путей и введении тактового движения в направлении Тосно, о закупке порядка 170 новых вагонов для пригородных поездов.

Кроме того, прорабатывается возможность строительства железнодорожного кольца в Санкт-Петербурге, которое должно объединить все существующие направления. «Я уверен, что мы будем просить вас поддержать наше предложение, это точно создаст новую комфортную конфигурацию в Санкт-Петербурге», — обратился Олег Белозеров к Александру Беглову.

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Напомним, по имеющимся данным, протяженность железнодорожного полукольца составит 53 км, пассажиропоток — 150−170 тыс. пассажиров в сутки, поезда будут ходить с интервалом от 5 до 15 минут, на полукольце будет 24 остановки с пересадкой на смежные станции метро или пригородные поезда. Предварительная стоимость проекта — 170 млрд рублей.

В свою очередь, Александр Беглов обратил внимание главы РЖД на программу строительства автомобильных путепроводов над железнодорожными путями.

«Мы с вами договорились, что шесть путепроводов будут построены до 2024 года на принципах софинансирования», — отметил врио губернатора Петербурга. Со стороны города строительство будет профинансировано на 30 млрд рублей.

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Всего же, по словам Беглова, в Петербурге в ближайшем будущем нужно построить 17 путепроводов. По 11-ти объектам город ведет переговоры о федеральном финансировании. «Санкт-Петербург задыхается от пробок и остро нуждается в развитии дорожной сети», — сказал Александр Беглов.

«Мы понимаем, что транспортная ситуация зависит от комплексных решений, и мы будем принимать в них посильное участие», — отреагировал глава РЖД.

Как отмечают в Смольном, соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ОАО «РЖД» может быть подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года.