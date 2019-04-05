Магадан, 5 апреля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ от Магаданской области Оксана Бондарь («Единая Россия») на заседании профильного комитета нижней палаты парламента озвучила позицию Колымы по введению квот на вылов крабов. Она отметила, что изменение этого принципа отрицательно скажется на социально-экономическом положении прибрежных регионов, но на заседании своим голосом поддержала изменение порядка распределение квот, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ulrikebohr570 Краб

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Автором законопроекта, о котором идёт речь, является правительство РФ. Им предлагается распределять 50% всех квот на вылов краба на электронных аукционах. Победитель будет обязан реализовать проекты по строительству объектов, перечень которых установит правительство России. По предварительной оценке Минсельхоза РФ, в 2019—2020 годах федеральный бюджет получит от инвестиционных аукционов около 82 млрд руб.

По словам Оксаны Бондарь, в Магаданской областное думе, правительстве Колымы и региональной ассоциации рыбопромышленников считают, что финансовые возможности организаций Колымы, традиционно участвующих в крабовом промысле, не позволят им на равных конкурировать на аукционных торгах с более крупными предприятиями Дальнего Востока и центральных регионов РФ. Даже сейчас доля магаданских квот составляет 7,8% в общем объёме крабовых квот Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, хотя основные промысловые районы добычи краба находятся недалеко от Магаданской области. Это отрицательно сказывается на экономике региона.

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«При условии изъятия ещё 50% крабовых квот произойдёт сокращение доходной части регионального бюджета по НДФЛ только по сокращенным плавсоставам на 20 млн руб. ежегодно, а также по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов, где норматив отчисления — 80%, в связи с отменой льгот для рыбаков, которые сегодня платят 15% сборов, с 2020 года — около 60 млн руб. ежегодно, — пояснила Оксана Бондарь. — Кроме того, произойдёт сокращение доходной части местных бюджетов по единому сельскохозяйственному налогу на 50 млн рублей ежегодно. Существует также риск сокращения рабочих мест на рыбопромышленных предприятиях: четырёх экипажей морских судов — около 150 человек и частично берегового персонала — до 50 человек».

Депутат также заявила, что согласна с предложением правительства Магаданской области о необходимости разработки механизма, который не даст привести к снижению налоговой базы: организации, осуществляющие промысел краба, должны быть зарегистрированы на территории Магаданской области с целью сохранения рабочих мест для жителей региона.

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Выступив на заседании профильного комитета с такой речью, Оксана Бондарь на голосовании поддержала этот законопроект. Поддержали его также депутаты Госдумы от регионов ДФО Владимир Поздняков (КПРФ), единороссы Юрий Березуцкий и Ирина Яровая.

«Великая вещь — партийная дисциплина», — комментирует поведение Оксаны Бондарь региональное издание ИА «Весьма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Якутии выражали возмущение тем, что представляющие республику в Госдуме депутаты не защищают их интересы. Якутяне выяснили, что, когда принимался в первом чтении законопроект, закрепляющий платный проезд для грузовых машин по построенным на условиях ГЧП дорогам на Севере, ни Федот Тумусов («Справедливая Россия»), ни Галина Данчикова («Единая Россия») не были против таких перемен. При этом оба депутата теперь активно выражают своё возмущение намерением сделать дороги недропользователей платными.