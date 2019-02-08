Депутаты северных регионов ДФО одобрили появление там платных дорог

Якутск, , 06:26 — REGNUM Жители Якутии возмущены тем, как представляющие республику в Госдуме депутаты «защищают» их интересы. Якутяне выяснили, что, когда принимался в первом чтении законопроект, закрепляющий платный проезд для грузовых машин по построенным на условиях ГЧП дорогам на Севере, ни Федот Тумусов, ни Галина Данчикова, не были против таких перемен, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом оба депутата теперь активно выражают своё возмущение намерением сделать дороги недропользователей платными.

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Представитель Якутии в Госдуме Галина Данчикова («Единая Россия») голосовала за то, чтобы за проезд грузовых машин по северным трассам, созданным на деньги частных компаний, взималась плата, следует из материалов сайта ГД РФ. Депутат Федот Тумусов («Справедливая Россия») вообще не голосовал.

Ранее сообщавший о том, что Галина Данчикова возмущена принимаемым законом депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров, комментируя её одобрение, предположил, что она, возможно, «голосовала на автомате».

«Я с ней говорил, она искренне возмущена данным законом», — комментировал народный избранник эту ситуацию в соцсетях.

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Интересно, что и остальные депутаты Госдумы, представляющие северные регионы ДФО (Чукотку, Камчатку и Колыму), не отличились принципиальной позицией. Против проголосовал только Владимир Поздняков (КПРФ). Поддержали идею взимать с населения плату за проезд по дорогам недропользователей представители «Единой России» Юрий Березуцкий, Валентина Рудченко, Ирина Яровая, Константин Слыщенко и Оксана Бондарь. Валерий Селезнёв (ЛДПР), как и Федот Тумусов, не голосовал.

Как сообщало ИА REGNUM, Федот Тумусов выступил резко против законопроекта о строительстве на Севере платных дорог. Он не сомневается, что этот закон потом распространят на всю Россию, и не считает веским аргументом за взимание платы то, что «в некоторых местах дорог нет, и пусть они будут хоть за деньги».

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«Некоторые места» — это, прежде всего, районы, где идёт добыча полезных ископаемых. И те самые частные дороги фактически будут строить добывающие компании. То есть дороги им нужны итак — но правительство даёт условным «Сургутнфтегазу», «Газпрому» и так далее заработать. Ведь окупаемость такой дороги, как признают в кабмине, составляет около 20 лет — так что компаниям просто хотят помочь в их собственных планах. За счёт кого? Конечно, за счёт жителей», — выражал депутат своё возмущение в соцсетях. Он предполагает, что порядок взимания платы только за проезд грузовиков впоследствии можно будет легко изменить, и брать деньги начнут в том числе и с легковых автомобилей.

Напомним, в Якутии дороги недропользователей, проезд по которым ограничен, часто становятся причиной конфликта между компаниями и местным населениям. Плату взимают также только с грузовых машин. В 2015 году предприниматель из посёлка Пеледуй Валерий Лейкин в знак протеста против сборов за пользование дорогой перекрыл её у КПП «Сургутнефтегаза», стреляя из травматического оружия. История закончилась уголовным наказанием: Валерия Лейкина приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, а компания заявила, что дорога является её собственностью, и её владельцы вправе взимать плату за проезд с предпринимателей, везущих товары из райцентра в населённые пункты.

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