Ашхабад, 1 апреля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Сотрудники военкоматов столицы Туркмении настойчиво требуют от родителей студентов, обучающихся в зарубежных вузах, незамедлительно вернуть их на родину для призыва в армию, пишет «Азатлык».

(сс) Kerri-Jo Stewart Туркменская армия

Также стало известно о том, что родителей таких учащихся заставляют писать расписки о том, что они обязуются вернуть своих детей в Туркмению и отправить служить в вооруженные силы.

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"Молодежь в Туркмении призывают сразу после окончания школы. В течение последних нескольких лет нередки случаи, когда в армию призывают учащихся старших классов еще до окончания школы, при этом аттестаты выдают родителям. Это связано с большим количеством невозвращенцев в страну», — подчеркивает издание.

Отметим, что, в соответствии с туркменским законодательством, граждане Туркмении после поступления в высшие учебные заведения получают освобождение от военного призыва на весь период учебы в вузе.

ИА REGNUM напоминает, что с начала 2019 года военные комиссариаты в Туркмении обновляют списки резервистов (в возрасте до 50 лет) и проверяют их готовность к военным действиям. При этом их информируют о том, что офицерам запаса запрещено покидать территорию страны.

По неофициальной информации, запрет связан со сложной обстановкой на границе с Афганистаном.

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