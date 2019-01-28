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«Откупиться от талибов*»: офицерам запаса запретили покидать Туркмению

Политика

Боеспособность туркменской армии находится в плачевном состоянии

Ашхабад, 28 января 2019, 19:12 — REGNUM  В Туркмении офицеров запаса в возрасте до 50 лет вызвали в военкоматы, где проверили их готовность к военным действиям и проинформировали о том, что теперь им запрещено покидать территорию страны. Об этом сообщило радио «Азатлык» со ссылкой на источник в министерстве обороны.

Причиной тому послужила «неспокойная обстановка на границе с Афганистаном», вызванная скоплением боевиков «Исламского государства» * близ туркменских рубежей.

«О мобилизации пока речи нет, но военные обеспокоены тем, что резервисты, да и срочники на службе очень плохо подготовлены к возможным боевым действиям. У нас нет никаких навыков вести какие-либо боевые действия. Командование говорит, что у нас единственный правильный выход — договориться с талибами* и другими группировками, откупаться от них», — отмечает источник.

ИА REGNUM напоминает, что в середине января 2019 года стало известно о том, что туркменские власти перепроверяют списки граждан, демобилизовавшихся из армии. Поводом для переучета резервистов послужил рост риска вторжения групп террористов, обосновавшихся в провинциях Афганистана, граничащих с Туркменией.

Однако впоследствии министерство обороны Туркмении опровергло эту информацию, заявив о том, что слухи о подготовке к мобилизации уволенных в армейский запас туркменистанцев не соответствуют действительности.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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Афганский фактор
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