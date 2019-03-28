Бишкек, 28 марта, 2019, 19:51 — ИА Регнум. «Киргизская элита будет исповедовать знаменитый принцип кота Васьки, который «слушает да ест». Москва будет «грозить пальчиком», а Астана в профилактических целях периодически временно перекрывать «транспортный кислород», повторяя конфликтную ситуацию прошлых лет», — заявил политический аналитик Султанбек Султангазиев, комментируя ИА REGNUM предложение партнеров по ЕАЭС снизить долю Киргизии от расщепления таможенных сборов в рамках экономического союза .

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Почему, на Ваш взгляд, был поднят вопрос о снижении доли Киргизии?

— Конечно из-за контрабанды китайских товаров через границу с Киргизией. Но это только повод. Посыл обсуждения вопроса о снижении доли Киргизии, несколько иной. По сути, поднятая тема всего лишь обращение Москвы и Астаны к политической элите Киргизии с требованием умерить свои аппетиты от контрабанды товаров и навести хоть какой-то порядок в этом вопросе.

— Тезис о контрабанде в Казахстан китайских товаров надо бы как то обосновывать доказательной базой. Контрабанда существует во всех странах мира, но какова ее доля в общем объеме торговли, сколько подобных товаров оседает на внутреннем рынке и сколько экспортируется в другие государства — все это необходимо тщательно изучать, а не прибегать к голословным обвинениям.

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— Напряженность в торговых отношениях между Бишкеком и Астаной существовала всегда и приводила иногда к «торговым войнушкам» или даже перепалкам на официальном уровне. В 2016 и 2017 годах, например, вводились взаимные ограничения на ряд товаров.

Подоплека заключается в конфликте государственных экономических интересов и естественной взаимной конкуренции, которые наличие Евразийского союза совершенно не отменяет. К этому следует прибавить и частные интересы групп влияния в странах ЕАЭС. Все это в совокупности приводит к клубку противоречий, который распутать более чем непросто.

Другой аспект проблемы заключается в том, что всем сторонам необходимо договариваться на взаимоприемлемых условиях.

— Контрабанда не просто «кормит», она обогащает киргизские кланы и является одним из основных источников пополнения финансовых ресурсов, которые необходимы, в том числе, и в борьбе за власть.

У политических элит Казахстана и Белоруссии ситуация совершенно иная.

Ни к чему существенному такая «политика отрицания» со стороны Бишкека, вероятно, не приведет. Киргизская элита будет исповедовать знаменитый принцип кота Васьки, который «слушает да ест». Москва будет «грозить пальчиком», а Астана в профилактических целях периодически временно перекрывать «транспортный кислород», повторяя конфликтную ситуацию прошлых лет.

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— Долю Киргизии уменьшать не будут, исходя из, прежде всего, политической целесообразности сохранения единства внутри Евразийского экономического союза и недопущения роста антиинтеграционных настроений в стране.

Москва заинтересована в продолжении лояльной политики Бишкека и укреплении позиций действующего президента Сооронбая Жээнбекова, особенно учитывая непростую политическую ситуацию в Киргизии и текущий транзит власти в Астане.