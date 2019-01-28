Как контрабанда влияет на политические отношения Казахстана и Китая

Марат Шибутов, 28 января 2019, 19:36 — REGNUM
В постсоветской интеллектуальной традиции геополитика обычно существует в виде различных красочных моделей, которые позволяют понять текущее политическое положение в мире. Они, конечно, популярные и привлекательные для обычного слушателя, но беда в том, что составляют их непрофессионалы. «Геополитика» до сих пор расшифровывается как «политическая география», и это не инструмент пропаганды, а наука, причем основывающаяся на результатах той же военной географии и экономической географии. Нельзя строить свой анализ только на медийном контенте, густо замешанном на конспирологию — надо смотреть на реалии. Причем эти реалии меняются во времени, и более того, их надо постоянно перепроверять.
Берем простой пример — отношения Казахстана и Китая. Согласно традиционной модели, дела обстоят таким образом:
- Казахстан — страна, богатая природными ресурсами, которые нужны Китаю
- Китай закупает эти ресурсы, а взамен продает различные товары, преимущественно народного потребления, но отчасти и технику
- Торговое сальдо складывается в пользу Казахстана, потому что сырья Китаю нужно много
- Сырье Китай будет закупать постоянно и в больших объемах, так как этого требует его экономика.
В принципе, в той или иной форме эти тезисы присутствуют уже много лет при анализе казахстано-китайских отношений, то есть всё укладывается в модель «сырьевая страна — промышленная страна».
Но так ли это? Особенно сейчас? Может, некоторое время назад я бы сам сказал, что да — это так. Но сейчас я думаю, что надо проверить цифры.
Берем данные по экспорту из Казахстана в Китай и сравниваем как казахстанские, так и китайские данные.
Таблица № 1. Экспорт Казахстана в Китай товаров, млн долларов США
Год
Казахстанские данные
Китайские данные
Разница между данными
2001
646,7
960,7
-314,0
2002
1 018,7
1 354,6
-336,0
2003
1 653,1
1 720,0
-66,9
2004
1 966,9
2 286,3
-319,4
2005
2 422,5
2 909,4
-486,8
2006
3 592,5
3 607,3
-14,8
2007
5 635,9
6 431,9
-796,0
2008
7 676,6
7 727,8
-51,2
2009
5 888,6
6 255,6
-367,0
2010
10 122,1
11 108,6
-986,5
2011
16 291,5
15 349,9
941,6
2012
16 484,4
14 675,4
1 809,0
2013
14 373,7
16 050,8
-1 677,1
2014
9 799,4
9 741,8
57,6
2015
5 480,1
5 848,9
-368,8
2016
4 214,9
4 805,1
-590,2
2017
5 777,7
6 378,7
-601,0
По данным ITC
Максимальная разница между данными таможенных ведомств составляет 1,8 миллиарда долларов в абсолютном выражении и примерно 50%. Но в последние годы разница составляет 10%, что вполне укладывается в разницу методологий. Так что можно считать, что последние годы данные по экспорту примерно совпадают.
Однако надо заметить, что постоянный рост казахстанского экспорта в Китай закончился в 2011 году, потом пару лет оставался стабильным, но затем стал сокращаться. Скорее всего, этот тренд прекратился в 2018 году, но в любом случае до пиковых значений экспорту в Китай далеко. И дело, видимо, уже не в ценах, а именно в падении цен и объемов, что гораздо хуже.
Теперь про импорт. Вот тут и идут главные проблемы. Разница между казахстанскими и китайскими данными весьма существенна — китайские цифры в 2−2,5 раза больше казахстанских.
Таблица № 2. Импорт Казахстана из Китая товаров, млн долларов США
Год
Казахстанские данные
Китайские данные
Разница между данными
2001
172,0
327,7
-155,7
2002
313,0
600,1
-287,1
2003
523,7
1 571,9
-1 048,2
2004
758,2
2 211,8
-1 453,6
2005
1 251,8
3 896,8
-2 644,9
2006
1 924,9
4 750,5
-2 825,5
2007
3 507,3
7 445,9
-3 938,6
2008
4 565,1
9 824,5
-5 259,5
2009
3 569,5
7 748,2
-4 178,6
2010
3 964,5
9 320,4
-5 355,9
2011
5 021,1
9 566,5
-4 545,4
2012
7 497,7
11 001,2
-3 503,5
2013
8 364,5
12 545,1
-4 180,7
2014
7 357,2
12 709,8
-5 352,6
2015
5 087,8
8 441,2
-3 353,4
2016
3 665,7
8 292,3
-4 626,7
2017
4 692,2
11 564,4
-6 872,2
По данным ITC
При этом виден интересный феномен — в 2011 году на Хоргосе были произведены массовые аресты группы контрабандистов, что стало наиболее крупным делом о контрабанде в Казахстане за всё время. И тут же наблюдается падение в 2011—2013 году разницы между китайскими и казахстанскими данными по импорту. То есть жесткие репрессивные меры дали эффект в 1−2 миллиарда долларов ежегодно. Потом, правда, ситуация снова ухудшилась, но тем не менее видна эффективность антикоррупционных мер.
Ну и, наконец, переходим к торговому балансу по товарам между Казахстаном и Китаем. По казахстанским данным, все 17 лет у Казахстана было положительное сальдо в торговле с Китаем, правда, последние годы сокращающееся. Максимального значения оно достигало в 2011 году.
По китайским данным, из 17 лет 8 были для Казахстана с положительным балансом, а 9 с отрицательным. При этом в 2017 году отрицательный баланс достиг максимума — минус 5,2 миллиардов долларов, что говорит о большом дисбалансе.
Таблица № 3. Торговый баланс товаров между Казахстаном и Китаем, млн долларов США
Год
Казахстанские данные
Китайские данные
2001
474,7
632,9
2002
705,7
754,5
2003
1 129,4
148,1
2004
1 208,7
74,5
2005
1 170,7
-987,4
2006
1 667,6
-1 143,2
2007
2 128,6
-1 013,9
2008
3 111,6
-2 096,7
2009
2 319,1
-1 492,6
2010
6 157,6
1 788,2
2011
11 270,4
5 783,3
2012
8 986,7
3 674,2
2013
6 009,3
3 505,7
2014
2 442,2
-2 968,0
2015
392,3
-2 592,3
2016
549,3
-3 487,2
2017
1 085,4
-5 185,8
По данным ITC
В целом, если посмотреть на диаграмму, то видно, что с 2014 года по китайским данным торговый баланс у Казахстана устойчиво отрицательный. Можно вот пошутить, что это результат «Инициативы Пояса и Пути», но на самом деле это результат роста контрабанды.
В результате мы теперь имеем новую модель отношений Казахстана и Китая:
- Казахстан сокращает экспорт в Китай, а значит, значение Китая как рынка сбыта падает. Для Китая Казахстан значим только поставками урана.
- При этом импорт из Китая всё растет, как и отрицательное для Казахстана торговое сальдо.
- Из экспортера сырья в Китай Казахстан превратился в преимущественного покупателя китайских товаров, которые идут для собственного потребления и возможной перепродажи.
- Фактически из-за криминализации товарных потоков произошло изменение экономических отношений Казахстана и Китая. Однако это пока не осознано обеими сторонами.
Таким образом, видно, что необходим постоянный мониторинг взаимоотношений стран, потому что их роли и тип взаимодействия может в силу тех или иных причины довольно быстро измениться. Потом могут быть неприятные сюрпризы, когда выяснится расхождение между тем, что в головах, и тем, что в реальности.
Читайте далее:
Как нам изучать бывшие постсоветские страны
Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАЭС