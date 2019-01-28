Как контрабанда влияет на политические отношения Казахстана и Китая

Марат Шибутов, , 19:36 — REGNUM

В постсоветской интеллектуальной традиции геополитика обычно существует в виде различных красочных моделей, которые позволяют понять текущее политическое положение в мире. Они, конечно, популярные и привлекательные для обычного слушателя, но беда в том, что составляют их непрофессионалы. «Геополитика» до сих пор расшифровывается как «политическая география», и это не инструмент пропаганды, а наука, причем основывающаяся на результатах той же военной географии и экономической географии. Нельзя строить свой анализ только на медийном контенте, густо замешанном на конспирологию — надо смотреть на реалии. Причем эти реалии меняются во времени, и более того, их надо постоянно перепроверять.

Берем простой пример — отношения Казахстана и Китая. Согласно традиционной модели, дела обстоят таким образом:

Казахстан — страна, богатая природными ресурсами, которые нужны Китаю Китай закупает эти ресурсы, а взамен продает различные товары, преимущественно народного потребления, но отчасти и технику Торговое сальдо складывается в пользу Казахстана, потому что сырья Китаю нужно много Сырье Китай будет закупать постоянно и в больших объемах, так как этого требует его экономика.

В принципе, в той или иной форме эти тезисы присутствуют уже много лет при анализе казахстано-китайских отношений, то есть всё укладывается в модель «сырьевая страна — промышленная страна».

Но так ли это? Особенно сейчас? Может, некоторое время назад я бы сам сказал, что да — это так. Но сейчас я думаю, что надо проверить цифры.

Берем данные по экспорту из Казахстана в Китай и сравниваем как казахстанские, так и китайские данные.

Таблица № 1. Экспорт Казахстана в Китай товаров, млн долларов США

Год Казахстанские данные Китайские данные Разница между данными 2001 646,7 960,7 -314,0 2002 1 018,7 1 354,6 -336,0 2003 1 653,1 1 720,0 -66,9 2004 1 966,9 2 286,3 -319,4 2005 2 422,5 2 909,4 -486,8 2006 3 592,5 3 607,3 -14,8 2007 5 635,9 6 431,9 -796,0 2008 7 676,6 7 727,8 -51,2 2009 5 888,6 6 255,6 -367,0 2010 10 122,1 11 108,6 -986,5 2011 16 291,5 15 349,9 941,6 2012 16 484,4 14 675,4 1 809,0 2013 14 373,7 16 050,8 -1 677,1 2014 9 799,4 9 741,8 57,6 2015 5 480,1 5 848,9 -368,8 2016 4 214,9 4 805,1 -590,2 2017 5 777,7 6 378,7 -601,0

По данным ITC

Максимальная разница между данными таможенных ведомств составляет 1,8 миллиарда долларов в абсолютном выражении и примерно 50%. Но в последние годы разница составляет 10%, что вполне укладывается в разницу методологий. Так что можно считать, что последние годы данные по экспорту примерно совпадают.

Однако надо заметить, что постоянный рост казахстанского экспорта в Китай закончился в 2011 году, потом пару лет оставался стабильным, но затем стал сокращаться. Скорее всего, этот тренд прекратился в 2018 году, но в любом случае до пиковых значений экспорту в Китай далеко. И дело, видимо, уже не в ценах, а именно в падении цен и объемов, что гораздо хуже.

Теперь про импорт. Вот тут и идут главные проблемы. Разница между казахстанскими и китайскими данными весьма существенна — китайские цифры в 2−2,5 раза больше казахстанских.

Таблица № 2. Импорт Казахстана из Китая товаров, млн долларов США

Год Казахстанские данные Китайские данные Разница между данными 2001 172,0 327,7 -155,7 2002 313,0 600,1 -287,1 2003 523,7 1 571,9 -1 048,2 2004 758,2 2 211,8 -1 453,6 2005 1 251,8 3 896,8 -2 644,9 2006 1 924,9 4 750,5 -2 825,5 2007 3 507,3 7 445,9 -3 938,6 2008 4 565,1 9 824,5 -5 259,5 2009 3 569,5 7 748,2 -4 178,6 2010 3 964,5 9 320,4 -5 355,9 2011 5 021,1 9 566,5 -4 545,4 2012 7 497,7 11 001,2 -3 503,5 2013 8 364,5 12 545,1 -4 180,7 2014 7 357,2 12 709,8 -5 352,6 2015 5 087,8 8 441,2 -3 353,4 2016 3 665,7 8 292,3 -4 626,7 2017 4 692,2 11 564,4 -6 872,2

По данным ITC

При этом виден интересный феномен — в 2011 году на Хоргосе были произведены массовые аресты группы контрабандистов, что стало наиболее крупным делом о контрабанде в Казахстане за всё время. И тут же наблюдается падение в 2011—2013 году разницы между китайскими и казахстанскими данными по импорту. То есть жесткие репрессивные меры дали эффект в 1−2 миллиарда долларов ежегодно. Потом, правда, ситуация снова ухудшилась, но тем не менее видна эффективность антикоррупционных мер.

Ну и, наконец, переходим к торговому балансу по товарам между Казахстаном и Китаем. По казахстанским данным, все 17 лет у Казахстана было положительное сальдо в торговле с Китаем, правда, последние годы сокращающееся. Максимального значения оно достигало в 2011 году.

По китайским данным, из 17 лет 8 были для Казахстана с положительным балансом, а 9 с отрицательным. При этом в 2017 году отрицательный баланс достиг максимума — минус 5,2 миллиардов долларов, что говорит о большом дисбалансе.

Таблица № 3. Торговый баланс товаров между Казахстаном и Китаем, млн долларов США

Год Казахстанские данные Китайские данные 2001 474,7 632,9 2002 705,7 754,5 2003 1 129,4 148,1 2004 1 208,7 74,5 2005 1 170,7 -987,4 2006 1 667,6 -1 143,2 2007 2 128,6 -1 013,9 2008 3 111,6 -2 096,7 2009 2 319,1 -1 492,6 2010 6 157,6 1 788,2 2011 11 270,4 5 783,3 2012 8 986,7 3 674,2 2013 6 009,3 3 505,7 2014 2 442,2 -2 968,0 2015 392,3 -2 592,3 2016 549,3 -3 487,2 2017 1 085,4 -5 185,8

По данным ITC

В целом, если посмотреть на диаграмму, то видно, что с 2014 года по китайским данным торговый баланс у Казахстана устойчиво отрицательный. Можно вот пошутить, что это результат «Инициативы Пояса и Пути», но на самом деле это результат роста контрабанды.

В результате мы теперь имеем новую модель отношений Казахстана и Китая:

Казахстан сокращает экспорт в Китай, а значит, значение Китая как рынка сбыта падает. Для Китая Казахстан значим только поставками урана. При этом импорт из Китая всё растет, как и отрицательное для Казахстана торговое сальдо. Из экспортера сырья в Китай Казахстан превратился в преимущественного покупателя китайских товаров, которые идут для собственного потребления и возможной перепродажи. Фактически из-за криминализации товарных потоков произошло изменение экономических отношений Казахстана и Китая. Однако это пока не осознано обеими сторонами.

Таким образом, видно, что необходим постоянный мониторинг взаимоотношений стран, потому что их роли и тип взаимодействия может в силу тех или иных причины довольно быстро измениться. Потом могут быть неприятные сюрпризы, когда выяснится расхождение между тем, что в головах, и тем, что в реальности.

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