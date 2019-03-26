Ростов-на-Дону, 26 марта, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Каким бы ни был результат выборов на Украине, улучшение отношений между Киевом и Москвой не предполагается. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Госдумы Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Змиевская балка

«Сейчас войны не будет, Украина к ней не готова. Но армию они уже готовят и рано или поздно конфликт может быть спровоцирован. Совершенно точно будут разжигаться оппозиционные настроения в Ростовской области. По сути, Ростов сейчас оказался на передовой линии холодной войны и это все должны понимать», — цитирует политика РБК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2014 года зону боевых действий в Донбассе покинули десятки тысяч беженцев. Практически все они нашли временный приют в Ростовской области. В связи с наплывом вынужденных переселенцев на Дону в приграничных с Украиной территориях был введён режим ЧС.

В июне 2018 года президент России Владимир Путин дал поручение региональным властям по итогам «прямой линии». В частности, правительству Ростовской области было рекомендовано помочь беженцам из Донбасса в обустройстве.

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