Санкт-Петербург, 22 марта, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Петербуржцам разрешат собирать валежник на территориях городских лесов и лесопарков. Такой законопроект поддержали 22 марта на заседании комитета по законодательству городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Пимоненко. Из лесу (фрагмент). 1900

Единоросс Денис Четырбок представил поправки в закон «О регулировании лесных отношений в Санкт-Петербурге». Согласно документу, в законе появится статья, которая позволяет собирать валежник, но только способами, «не наносящими ущерба лесным насаждениям и подросту».

Кроме того, весь собранный валежник необходимо будет увезти с собой в течение одного дня.

Напомним, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий гражданам РФ собирать в лесу валежник. В начале февраля глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев призвал региональные власти не ограничивать людей в сборе валежника. А такие случаи уже зафиксированы, заметил депутат.

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Например, в Бурятии, Краснодарском крае, Пензенской области, Тульской области, Тверской области, Иркутской области власти попытались ввести дополнительные ограничения. В Бурятии информация о местах заготовки сбора валежника размещается на официальном сайте, однако предусмотрена ответственность за то, что люди будут заготавливать валежник не там, где это положено. Тогда нарушителям грозит наказание за кражу по Уголовному кодексу — реальный срок до 5 лет заключения.

В Краснодарском крае власти решили заставить граждан уведомлять власти о том, что они хотят собрать валежник, в Иркутской области такие заявки нужно подавать не меньше, чем за месяц, в Пензе и Туле валежник можно собирать только вручную, а в Тверской области даже установили длину палок для сбора валежника — не более 1 метра.

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