Воронежцам разрешили сбор валежника «в неограниченном количестве»

Воронеж, , 17:37 — REGNUM Жители Воронежской области с 5 февраля получили право собирать валежник на территории лесного фонда фактически в «неограниченном количестве». В регионе вступил в силу закон Воронежской области от 4 февраля 2019 года №8-ОЗ, регламентирующий порядок заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Воронежской области, сообщила пресс-служба регионального правительства 7 февраля.

Региональный закон был принят в связи с соответствующими изменениями в Лесном кодексе — в соответствии с ними валежник — поваленные деревья, кустарники, их части, упавшие на землю — отнесен к недревесным лесным ресурсам. Как пояснили в пресс-службе облправительства, граждане имеют право собирать в неограниченном количестве валежник в лесном фонде области, кроме тех мест, где ведутся лесосечные работы, складируется заготовленная древесина. Также запрещен сбор валежника на особо охраняемых территориях.

Никаких документов на сбор валежника не требуется, но нужно соблюдать определенные правила: сбор должен проводиться только вручную, без нанесения ущерба природе. Кроме того, напомнили в пресс-службе облправительства, за нарушение правил пожарной безопасности граждане могут быть оштрафованы на 1,5 тыс. рублей, а в условиях особого противопожарного режима — от 4 тыс. рублей. Нарушив правила санитарной безопасности, сборщики валежника могут быть оштрафованы на 5 тыс. рублей. Нарушением также является самовольная заготовка стоящих деревьев, как сухостойных, так и сырорастущих.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос реализации законодательства, разрешающего сбор валежника, в регионах 5 февраля обсуждался в Госдуме. В частности, глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») сообщил, что в ряде регионов власти устанавливают ограничения на сбор валежника, и призвал не делать этого. Так, ограничения власти пытались ввести в Бурятии, Краснодарском крае, Пензенской области, Тульской области, Тверской области, Иркутской области.

Об этом: В Госдуме назвали регионы, дискредитирующие разрешение собирать валежник