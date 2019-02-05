В Госдуме назвали регионы, дискредитирующие разрешение собирать валежник

Москва, , 17:39 — REGNUM Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») призвал региональные власти не ограничивать людей в сборе валежника, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля. Ситуацию проконтролируют депутаты Госдумы.

Николаев рассказал о результатах мониторинга применения норм закона, разрешившего гражданам РФ сбор валежника. В качестве положительного примера он привел Ханты-Мансийский автономный округ, где власти публикуют информацию о том, где больше всего деревьев повалено вследствие погодных условий.

В Бурятии, Краснодарском крае, Пензенской области, Тульской области, Тверской области, Иркутской области власти попытались ввести дополнительные ограничения.

Так, в Бурятии информация о местах заготовки сбора валежника размещается на официальном сайте, однако предусмотрена ответственность за то, что люди будут заготавливать валежник не там, где это положено — статья 7.27 КоАП «Мелкое хищение» и 158-я статья Уголовного кодекса «Кража», то есть нарушителям грозит реальный срок до пяти лет, возмутился парламентарий.

В Краснодарском крае установлен порядок и сроки подачи уведомлений гражданами, имеющими намерение собрать валежник, а учет объема собранного валежника должен вестись соответствующим учреждением до вывоза из леса, указал он.

Депутат сообщил, что в Иркутской области тоже был внесен законопроект, согласно которому гражданам нужно было извещать за месяц о предстоящем сборе валежника. Ситуация потребовала вмешательства.

В Пензе и Тульской области также установлены ограничения: собирать валежник можно, но только вручную, без использования «рубящего инструмента, пил и сучкореза», возмущен Николаев.

«В Тверской области пошли еще дальше, установив, что длина палок для сбора валежника должна составлять не более одного метра. Коллеги, я вот сколько не думал, так я и не нашел объяснение тому, почему именно не более одного метра, почему, например, не 1,2 м или не 95 см? Это же кто-то придумал, это кто-то разрабатывал, спрашивается — зачем?» — заявил глава комитета.

Он призвал регионы не дискредитировать федеральное законодательство.

«Зачем рождать справедливое негодование и справедливое недовольство тем, что принимается?» — возмущен он.

Депутатам Госдумы следует взять ситуацию на парламентский контроль, считает Николаев, он призвал коллег исправить ситуацию.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, разрешающий гражданам РФ собирать в лесу валежник.

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