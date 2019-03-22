Между Украиной и США новый конфликт, в РФ очередные отставки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Новый конфликт Украины и США;
- Женералитет Каталонии зарегистрировался в США как «иностранный агент»;
- В Молдавии новый парламент не смог сформировать большинство;
- В Ростовской области в отставку подал последний избранный мэр;
- СМИ сообщили об увольнении главы «Росгеологии».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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