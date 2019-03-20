В ООН вновь заговорили о «геноциде» в Сребренице после приговора Караджичу
Нью-Йорк, США, 20 марта, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Ужесточение приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу судом в Гааге подтверждает, что «ответственность всегда довлеет над безнаказанностью», заявил 20 марта специальный советник генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида Адама Диенг.
Вместе с тем в распространённом заявлении отмечается, что одно лишь решение суда «не принесёт подлинного примирения общинам, которые были разделены насилием».
По мнению советника генсека ООН, препятствием для примирения остаётся отрицание геноцида в Сребренице. Вызывают обеспокоенность «продолжающиеся попытки отвергать тяжесть преступлений, совершённых в Сребренице, а также попытки героизации военных преступлений», указал Диенга.
Напомним, ранее сегодня апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге ужесточила приговор экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу до пожизненного лишения свободы. Данный вердикт стал окончательным и обжалованию не подлежит.
В 2016 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил Караджича к 40 годам тюрьмы, признав его виновным в совершении военных преступлений в 1992—1995 годах, в том числе организации массового убийства боснийских мусульман в Сребренице. Караджич не признал себя виновным ни по одному из пунктов и подавал апелляцию.
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События в Сребренице 11 июля 1995 года признаны одним из наиболее кровавых эпизодов Боснийской войны 1992−1995 годов. Силами боснийских сербов были убиты около 8 тысяч жителей этого мусульманского анклава. В феврале 2007 года Международный суд ООН признал произошедшее в Сребренице актом геноцида.
В то же время ряд независимых экспертов и очевидцев, причём не только с сербской, но и с мусульманской стороны, утверждают, что события в Сребренице были сфабрикованы американскими кураторами мусульманских сепаратистов Боснии и Герцеговины, чтобы начать антисербскую военную кампанию в этой стране (именно после 11 июля 1995 года авиация НАТО начала бомбить позиции боснийских сербов).
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В июле 2015 года Россия наложила вето на подготовленный Великобританией в соавторстве с США проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором события в Сребренице предлагалось классифицировать как геноцид.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин тогда заявил, что принятие резолюции обострило бы ситуацию в регионе, притом что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по данному вопросу. В МИД России отмечали, что резолюция «выдержана абсолютно в антисербском ключе и некорректно трактует даже с юридической точки зрения то, что произошло».
В свою очередь президент Республики Сербской Милорад Додик заявлял, что подготовленный Великобританией и США проект «имеет целью политизировать трагедию и навязать квази-истину о страданиях в Сребренице», а в целях подлинного примирения призывал упомянуть в документе и «о 3,5 тысячи сербских жертв, которые также были убиты в районе Сребреницы Насером Оричем и его людьми».
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