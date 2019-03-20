Нью-Йорк, США, 20 марта, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Ужесточение приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу судом в Гааге подтверждает, что «ответственность всегда довлеет над безнаказанностью», заявил 20 марта специальный советник генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида Адама Диенг.

UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Радован Караджич

Вместе с тем в распространённом заявлении отмечается, что одно лишь решение суда «не принесёт подлинного примирения общинам, которые были разделены насилием».

По мнению советника генсека ООН, препятствием для примирения остаётся отрицание геноцида в Сребренице. Вызывают обеспокоенность «продолжающиеся попытки отвергать тяжесть преступлений, совершённых в Сребренице, а также попытки героизации военных преступлений», указал Диенга.

Напомним, ранее сегодня апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге ужесточила приговор экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу до пожизненного лишения свободы. Данный вердикт стал окончательным и обжалованию не подлежит.

В 2016 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил Караджича к 40 годам тюрьмы, признав его виновным в совершении военных преступлений в 1992—1995 годах, в том числе организации массового убийства боснийских мусульман в Сребренице. Караджич не признал себя виновным ни по одному из пунктов и подавал апелляцию.

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События в Сребренице 11 июля 1995 года признаны одним из наиболее кровавых эпизодов Боснийской войны 1992−1995 годов. Силами боснийских сербов были убиты около 8 тысяч жителей этого мусульманского анклава. В феврале 2007 года Международный суд ООН признал произошедшее в Сребренице актом геноцида.

В то же время ряд независимых экспертов и очевидцев, причём не только с сербской, но и с мусульманской стороны, утверждают, что события в Сребренице были сфабрикованы американскими кураторами мусульманских сепаратистов Боснии и Герцеговины, чтобы начать антисербскую военную кампанию в этой стране (именно после 11 июля 1995 года авиация НАТО начала бомбить позиции боснийских сербов).

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В июле 2015 года Россия наложила вето на подготовленный Великобританией в соавторстве с США проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором события в Сребренице предлагалось классифицировать как геноцид.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин тогда заявил, что принятие резолюции обострило бы ситуацию в регионе, притом что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по данному вопросу. В МИД России отмечали, что резолюция «выдержана абсолютно в антисербском ключе и некорректно трактует даже с юридической точки зрения то, что произошло».

В свою очередь президент Республики Сербской Милорад Додик заявлял, что подготовленный Великобританией и США проект «имеет целью политизировать трагедию и навязать квази-истину о страданиях в Сребренице», а в целях подлинного примирения призывал упомянуть в документе и «о 3,5 тысячи сербских жертв, которые также были убиты в районе Сребреницы Насером Оричем и его людьми».

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