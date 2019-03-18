Вашингтон, 18 марта, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Эксперты Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) предупредили о приближении к Земле астероида EA2. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Крупное небесное тело пролетит мимо планеты на расстоянии около 307 тыс. км. Максимально близко к Земле астероид приблизится 22 марта.

Скорость движения EA2, диаметр которого достигает 40 метров, составляет почти 5,7 км в секунду.

https://twitter.com/Rainmaker1973/status/1106685520057380864

Как заверяют эксперты, опасаться этого небесного тела жителям Земли не стоит, он пролетит мимо: сила земного притяжения не сможет искривить траекторию полёта EA2 настолько, чтобы он врезался.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на рекордно близком расстоянии от Земли (около 2,9 млн километров) пролетел большой околоземный астероид 2003 SD220. Обнаруженный в 2003 году астероид из-за крупного размера и движения по траектории, приближающейся к орбите Земли, был классифицирован как «потенциально опасный».