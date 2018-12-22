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Крупный астероид пролетел рядом с Землёй 22 декабря

Наука

Радиолокационные измерения показали, что астероид не представляет угрозы для планеты

Вашингтон, 22 декабря 2018, 14:58 — REGNUM  Большой околоземный астероид 2003 SD220 пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Астероид 2003 SD220 был обнаружен в 2003 году астрономами в обсерватории Лоуэлла (Флагстафф, США). Из-за крупного размера и движения по траектории, приближающейся к орбите Земли, он был классифицирован как «потенциально опасный».

22 декабря 2003 SD220 приблизился к Земле на рекордно близкое расстояние около 2,9 млн километров. Дополнительные радиолокационные измерения, сделанные на нескольких телескопах и космических радарах во время приближения астероида к Земле, показали, что SD220 2003 не представляет угрозы для планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря космический зонд NASA OSIRIS-REx приблизился к астероиду Бенну на дистанцию, достаточную для изучения.

Зонд будет изучать траекторию движения космического тела, а в 2020 году будет произведена попытка забора пробы грунта с поверхности астероида.

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Астрономия
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