Российские астрономы заявили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Санкт-Петербург, , 07:49 — REGNUM Российские ученые заговорили об опасности столкновения астероида Апофис с Землей, передает 18 января телеканал «Вести 24».

По мнению астрономов из Санкт-Петербургского государственного университета, падение небесного тела диаметром около 325 метров на поверхность Земли может произойти в ближайшие 50 лет.

Кроме того, сообщается, что через десять лет (в 2029 году) Апофис пройдет на опасно-близком расстоянии от нашей планеты — ученые оценивают это расстояние примерно в 40 тыс. километров. В университете отметили, что вероятность катастрофического события составляет 2,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, как ранее уведомили астрономы, на сегодняшний день Апофис — один из наиболее опасных для человечества астероидов. Он может упасть на нашу планету в 2050—2060 годах. Позже к Земле могут приблизиться ещё три небесных тела.

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