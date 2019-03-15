Якутск, 15 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В Якутии намерены провести голосование за увольнение Сергея Иванова с должности президента алмазодобывающей компании АЛРОСА. Поводом для этого стали случившиеся за время его руководства компанией крупные аварии и попытка снять с АЛРОСА ответственность за них, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

geralt Увольнение

С открытым письмом, в котором озвучено такое предложение, в редакцию «Якутия. инфо» обратились представители общественного движения по защите реки Вилюй.

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«На днях Росприроднадзор отказался выставлять счёт алмазной компании за колоссальный ущерб, причиненный экосистеме рек Вилюй и Лена. Заявление Росприроднадзора поражает своей беззубостью и цинизмом. Во всем виноват… дождь (?!). А к кому в таком случае предъявлять претензии о возмещении ущерба? Дождевым тучам, которые улетели? Если ваша собака сорвалась с цепи, выбежала за забор и на улице укусила человека, то в любом случае ответственность ложится на хозяина собаки. А тут получается, собака нанесла вред множеству людей, а её хозяин хочет увильнуть от ответственности, заявляя, что не поставил её на учёт в местной ветеринарной станции. То же самое и с дамбами дражных котлованов и хвостохранилищ. Хоть в каком виде, но эти гидротехнические сооружения должны были быть учтены и зарегистрированы в установленном порядке», — говорится в обращении.

Общественники напоминают, что в результате прорыва дамб дражных котлованов разрабатываемого АЛРОСА Иреляхского месторождения было сброшено около семи миллионов кубических метров сильно загрязненной воды.

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«Сколько ещё нужно аварий и катастроф Сергею Иванову, чтобы он, наконец, понял, что находится не на своём месте? — задаются вопросом авторы письма. — В любой цивилизованной стране после таких происшествий с тяжёлыми для народа последствиями руководитель виновной компании сам добровольно подаёт в отставку, публично принося извинения за причинённый ущерб. Но не в России. Руководство алмазной компании не только не собирается признавать недостатки и упущения в своей работе и принести извинения в связи с экологической катастрофой, а продолжает юлить и изворачиваться от принятия неотложных мер по возмещению ущерба всему населению, проживающему в бассейнах рек Вилюй и Лена, а также всей экосистеме этого региона. Как ещё долго мы должны оставаться в заложниках у алмазодобывающей компании, которая в погоне за многомиллиардными прибылями напрочь игнорирует свою ответственность за здоровье и судьбы сотен тысяч людей, волею судьбы оказавшихся в зоне её деятельности?»

Общественники предлагают жителям Якутии проголосовать за отстранение Сергея Иванова от должности генерального директора АК АЛРОСА и направить эти подписи высшему руководству страны.

«Только так мы можем в какой-то степени защитить свои нарушенные права, только так может появиться хоть какая-то ответственность перед обществом у очередного олигарха, который встанет у руля алмазодобывающей компании», — считают авторы обращения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 в реку Ирелях попала загрязнённая вода из дражных котлованов месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА. Причиной ЧП стали обильные дожди, на которые не были рассчитаны дамбы. Из Иреляха вода с огромной концентрацией взвесей и ионов металлов потекла в Малую Боутобию, а затем в Вилюй. ЧП оставило без питьевой воды жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики.

Следственные органы расценили аварию как преступление в сфере экологии, но в АЛРОСА доказывали, что единственной причиной прорыва дамб стали обильные дожди. По мнению прокуратуры, размыва дамб на Иреляхском месторождения АЛРОСА можно было избежать. Водоёмы могли не пострадать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием, кроме самой АЛРОСА, как следует следили бы контролирующие органы. Росприроднадзор республики оценил размер нанесённого компанией ущерба в 27 млрд рублей, но федеральная структура не согласилась с этим решением, сочтя, что причиной ЧП стали непредвиденные обстоятельства в виде обильных дождей.