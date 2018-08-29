«Новый президент АЛРОСА Сергей Иванов — какой-то человек-катастрофа»

Якутск, , 11:51 — REGNUM После того как добывающую алмазы Якутии компанию АЛРОСа возглавил Сергей Иванов (сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова), в ней участились различные аварии и ЧП. Таким наблюдением поделился политолог и журналист республики Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сергей Иванов — младший — новый президент АЛРОСА — какой-то человек-катастрофа. С момента его назначения технологические аварии и проблемы просто преследуют компанию АЛРОСА, — отметил эксперт.

Он напоминает, что ЧП в компании начались с аварии на руднике «Мир», из-за которой погибли восемь шахтёров.

«После этого в сентябре — октябре 2018 г. провели якобы жесткую проверку безопасности на всех объектах компании. И?» — удивлён её результатами Виталий Обедин.

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Он вспоминает, что 24 мая АЛРОСА уличили в сбросе отходов в реку Далдын (возле города Удачный) — «Тогда Мирнинский комитет охраны природы выехал на проверку и на этом тему как-то замолчали». 28 мая на обогатительной фабрике № 12 Удачнинского ГОКа случился пожар, были эвакуированы более 500 человек. 11 июля на руднике «Удачный» произошёл взрыв, погиб рабочий-взрывник. Уголовное дело возбуждено, но виновные пока не найдены — «предположительно, сдетонировала взрывчатка в момент закладки. Сама».

«10 августа сгорел автобус в автопарке АЛРОСА. Пришлось госпитализировать механика, получившего ожоги лица и рук. Виноват сам автобус: он был старый, на газу и готовился к списанию. 20 августа вышел из строя вентилятор на руднике «Интернациональный». Пришлось спешно эвакуировать из шахты 97 человек. Виноват никто: «самопроизвольное отключение». Интересно, что до этого, в январе, также случалось самопроизвольное отключение электроприборов на «Удачном». Пришлось поднимать 171 человека. Теперь вот загрязнили сразу несколько рек», — продолжает перечислять ЧП в подразделениях АЛРОСА Виталий Обедин.

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«Нет, я понимаю, что производственная деятельность всегда влечёт за собой какие-то последствия. Не может всё работать гладко, без сбоев-перебоев, на то и форс-мажоры, на то и человеческий фактор. Но как-то густо косяки пошли», — подчёркивает политолог.

Ему кажется странным, что на фоне участившихся аварий руководство АЛРОСА сокращает капитальные затраты на 2018 год на сумму около 30 млрд рублей.

«А капзатраты — это, в том числе, вложение денег в развитие действующих производств, в инфраструктуру, промбезопасность. На 2019-й год запланировано сокращение инвестпрограммы примерно на 15%. Что вообще происходит с компанией, на которую завязана вся экономика республики?! — недоумевает Виталий Обедин. — Может, руководству республики пора жестче ставить вопрос о соблюдении техники безопасности на объектах? Провести совещание (выездное, не в гостях у алмазников, а здесь, в Якутске) по обеспечению безопасности на промобъектах? Хватит улыбаться и руки пожимать, пора и проблемы озвучивать».

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа промышленные дамбы АЛРОСА в Мирнинском районе Якутии не смогли сдержать техническую воду из хвостохранилища, и она полилась в реки Якутии — сначала в Ирелях, затем в Малую Боутобию, которая, в свою очередь, впадает в Вилюй.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии обнаружило в этих реках помимо загрязнений взвешенными веществами, ионы металлов — железа, меди, марганца. В связи с этим жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики ведомство попросило воздержаться от использования воды реки Вилюй до особого распоряжения.

Попадание в реки Якутии воды с отходами от добычи алмазов жители Якутии называют экологической катастрофой. Люди жалуются, что им неоткуда пить воду, опасаются, что теперь в реках погибнет вся рыба, и призывают алмазодобывающую компанию АЛРОСА лучше заботиться о том, чтобы отработанная вода с примесями не попадала в водоёмы.