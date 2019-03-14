Москва, 14 марта, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Американо-российский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) еще может быть продлен, однако времени для этого мало. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

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Шансы сохранить договор пока есть, однако время очень быстро уходит, отметил дипломат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону необходим серьезный разговор за столом переговоров, и желательно в закрытом режиме.

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Антонов выразил надежду, что помощники американского президента Дональда Трампа предоставят ему доводы, достаточные для продления соглашения. Он также добавил, что для дипломатов в США очевидна опасность возможного конфликта с РФ, и они не питают иллюзий относительно возможной победы той или иной стороны в подобном конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, ДСНВ между Россией и США действует с 2011 года и останется в силе до 2021 года, после чего возможно его продление или замена другим соглашением. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продлении договора.

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