Ростов-на-Дону, 13 марта, 2019, 00:14 — ИА Регнум. Концерт группы «Ленинград», запланированный в Ростове-на-Дону в сентябре 2019 года, может быть отменён. Причиной этому стал выбор площадки. Рок-коллектив в рамках «стадионного тура» решил выступить на главном спортивном объекте ЧМ-2018 — «Ростов-Арене».

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что подобного рода мероприятия портят газон на стадионе.

«На поле мы никому выступать не разрешим. Что касается «Ленинграда», то тут надо внимательно посмотреть. Не важно, сколько там билетов уже продано», — цитирует главу региона портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2018 года на «Ростов Арене» состоялся концерт российского рэпера Василия Вакуленко, широко известного под псевдонимом Баста. Выступление артиста собрало 35 тыс. зрителей. Перед матчем «Ростова» из-за нехватки времени газон пришлось покрасить краской.

После игры покрытие пришлось восстанавливать, несмотря на то, что в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области заявили о сохранности игрового поля.

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Как сообщало ИА REGNUM, выступление «Ленинграда» в Ростове-на-Дону намечено на 13 сентября 2019 года. В списке — девять российских городов — Калининград, Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Санкт-Петербург.