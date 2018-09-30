Концерт на «Ростов-Арене» Баста назвал «мечтой маленького мальчика»

Ростов-на-Дону, , 23:02 — REGNUM Российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) поблагодарил поклонников, пришедших на его выступление в родном городе — Ростове-на-Дону. Концерт артиста стал первым развлекательным мероприятием, который принял главный спортивный объект ЧМ-2018. В этот день «Ростов-Арена» собрала 35 тыс. зрителей. Об этом Баста сообщил на своей странице в Instagram.

«Спасибо, Ростов! Спасибо, Родные, за то, что ждали, пришли и поддержали! Для меня это особенный концерт, потому что он стал первым моим большим концертом в Родном Городе, на стадионе «Ростов-Арена» — 35 тысяч человек», — написал рэпер.

По словам Басты, этот концерт — «мечта маленького мальчика».

https://www.instagram.com/p/BoUosXNh821/

ИА REGNUM ранее сообщало, что концерт ростовского рэпера был под угрозой срыва. В начале сентября пресс-служба футбольного клуба «Ростов» выступила с заявлением о том, что домашний матч против «Уфы» станет последним для жёлто-синих на стадионе «Ростов-Арена» из-за концерта. В клубе были уверены, что после выступления газон серьёзно пострадает.

Ответственность за сохранность футбольного поля после концерта российского исполнителя взял на себя собственник спортивного объекта. Независимые эксперты отмечали при этом, что претензий к состоянию покрытий на стадионах, принимающих выступления исполнителей, не поступало.

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Собственник «Ростов-Арены» взял ответственность за газон на себя

Ситуацию даже прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев, заявивший, что организаторы концертов должны гарантировать, что будут применены технологии, которые обеспечивают сохранность газона.

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