Последствия концерта Басты: газон «Ростов-Арены» покрасили в зеленый цвет

Ростов-на-Дону, , 09:42 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после неудачного матча с «Оренбургом» (0:1) сообщил о состоянии поля на стадионе «Ростов-Арена». По его словам, концерт российского рэпера Василия Вакуленко (Басты) сказался на качестве газона.

«Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной. Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично. Говорить, что поле не пострадало, — смешно. Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать: оператор стадиона или министерство спорта — не знаю, кто за это отвечает», — цитирует наставника пресс-служба клуба.

Вместе с тем Карпин отметил, что поле было повреждено «не настолько сильно, чтобы переносить матч».

ИА REGNUM напоминает, что концерт Басты 29 сентября стал первым неспортивным мероприятием на «Ростов-Арене». Выступление артиста посетили около 35 тыс. зрителей. В министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области отметили, что перед «мероприятием газон стадиона был покрыт специальной плиткой, один квадратный метр которой выдерживает три тонны».

«Газон «Ростов-Арены» не получил повреждений во время концерта Басты. К настоящему времени покрытие со стадиона уже снято. Поле находится в хорошем состоянии, в штатном режиме проводится ряд агрономических мероприятий по выведению травяного покрытия из спячки», — отметил ранее в ходе осмотра стадиона заместитель министра по физической культуре и спорту Петр Серов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, концерт ростовского рэпера был под угрозой срыва. ФК «Ростов» выступил с заявлением о том, что после выступления газон серьёзно пострадает. Ответственность за сохранность футбольного поля после концерта российского исполнителя взял на себя собственник спортивного объекта.

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