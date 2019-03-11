Вена, 11 марта, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль впервые встретилась с президентом России Владимиром Путиным в 2001 году. Об этом она рассказала в интервью газете «Коммерсантъ».

Kremlin.ru Владимир Путин и Карин Кнайсль

Знакомство Путина и Кнайсль произошло в столице Словении Любляне, где российский президент встречался со своим американским коллегой Джорджем Бушем.

«У нас были беседы, обмен мнениями», — рассказала министр и добавила, что в противном случае российский лидер вряд ли бы согласился приехать на её свадьбу.

Кнайсль также призналась, что не жалеет об огромном внимании к её личному празднику из-за присутствия на нем президента РФ. В подобных случаях не надо раскаиваться, ведь что произошло, то произошло, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года президент России Владимир Путин стал гостем на свадьбе МИД Австрии Карин Кнайсль. На праздник российского лидера пригласила невеста. Путин поздравил новобрачных и подарил им тульский самовар, старинную масловыжималку и выступление Казачьего кубанского хора.

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