Пятница, 15 Февраля 2019 года
02:01:43 МСК

Автомобиль с автографом Путина продали в Австрии

Общество

Автомобиль был продан на благотворительном телеаукционе

Автомобиль с автографом Путина продали в Австрии
Иллюстрация: Kremlin.ru
На свадьбе Министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера

Москва, 15 февраля 2019, 01:36 — REGNUM  Автомобиль Volkswagen Beetle, ранее принадлежавший главе МИД Австрии Карин Кнайсль, с автографом российского лидера Владимира Путина был продан в Австрии за 20 тысяч евро, сообщает газета Der Standart.

Автограф Путина на автомобиле появился во время свадьбы Кнайсль, проходившей в августе 2018 года. Тогда в ходе свадебной церемонии гости поставили на машине свои подписи. После свадьбы министр иностранных дел Австрии передала автомобиль для благотворительного телеаукциона. Машину приобрел некий предприниматель с земли Штирия, которая находится на юго-востоке Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Путин на застолье произнес поздравительную речь, а также подарил молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и песни в исполнении Казачьего кубанского хора, который он привез вместе с собой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аукционы предметов искусства и исторических раритетов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить