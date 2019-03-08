Анкара, 8 марта, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции, в соответствии с сочинскими договоренностями, приступили к патрулированию зоны деэскалации в сирийском районе Идлиб. Об этом сообщает в пятницу, 8 марта, Anadolu Ajans.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

«Патрулирование ведется (ВС Турции) в демилитаризованной зоне вдоль линии соприкосновения от севера Идлиба до южных районов провинции Аллепо», — передает вещатель.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2018 г. президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

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