ВС Турции приступили к патрулированию зоны деэскалации в Идлибе — СМИ
Анкара, 8 марта, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции, в соответствии с сочинскими договоренностями, приступили к патрулированию зоны деэскалации в сирийском районе Идлиб. Об этом сообщает в пятницу, 8 марта, Anadolu Ajans.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турецкий боец
«Патрулирование ведется (ВС Турции) в демилитаризованной зоне вдоль линии соприкосновения от севера Идлиба до южных районов провинции Аллепо», — передает вещатель.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2018 г. президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в провинции Идлиб.
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