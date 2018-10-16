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В Кремле рассказали о выполнении соглашения по Идлибу

Политика

Без «шероховатостей» в таком деле нельзя обойтись

Москва, 16 октября 2018, 14:12 — REGNUM  Соглашение между Россией и Турцией о стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб в целом выполняется. Об этом заявил 16 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Оценивая выполнение Сочинского меморандума, он отметил, что российские военные удовлетворены работой турецкой стороны в рамках соглашения. Работа в этом направлении ведется, однако без «шероховатостей» в таком деле нельзя обойтись, добавил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Так, Турция обязалась разделить непримиримых боевиков и отряды вооруженной оппозиции. Российским и турецким патрулям предстоит контролировать демилитаризованную зону.

К 15 октября турецкая сторона не в полной мере выполнила свой этап соглашения. К указанной дате из демилитаризованных зон должны были быть выведены все радикальные исламистские группировки. К 10 октября должно было быть выведено все тяжелое вооружение.

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