Турция не смогла выполнить Сочинское соглашение

Анкара, , 12:29 — REGNUM Высшее командование Сирийской арабской армии ведет переговоры с российскими военными о дальнейших шагах в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама. Это связано с несостоявшимся выводом боевиков из обозначенной демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

К 15 октября из этой зоны должны были быть выведены все радикальные исламистские группировки. К 10 октября должно было быть выведено все тяжелое вооружение.

В данной ситуации сирийские военные ожидают ответа от российской стороны, так как соглашение в Сочи о создании Идлибской демилитаризованной зоны было заключено между Россией и Турцией. За выполнение этого этапа соглашения отвечает турецкая сторона. И надо отдать должное, она проводила интенсивную работу с боевиками. Однако не все получилось.

Ряд радикальных группировок, в частности, «Хаяйт Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отказались выполнять соглашение и ведут работы по укреплению своих позиций в буферной зоне.

Подразделения Сирийской арабской армии на северо-западе Сирии находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но они вряд ли начнут наступление в ближайшие несколько недель: несколько дивизий из этого района передислоцированы на юг страны.

Элитная 4-я механизированная дивизия и 9-я ударная дивизия были недавно развернуты в провинции Сувейда, где идет операция по уничтожению анклава ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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