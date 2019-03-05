Хабаровск, 5 марта, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Правительство Хабаровского края заявило о революционных для региона мерах по удешевлению закупок топлива для предприятий ЖКХ. Решено запретить муниципалитетам приобретать топливо в рассрочку, ввести моментальные платежи, что, по замыслу властей, сократит расходы на 30%. Однако эксперты сомневаются в успехе мероприятия — в бюджетах нет денег, население теряет работу, а полуживые таёжные сёла и вовсе не дают сборов за услуги ЖКХ выше 50%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Топливо

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Правительство Хабаровского края заявило о реформировании системы закупок топлива для нужд предприятий ЖКХ. Сообщается, что благодаря изменению порядка ценообразования экономия составит не менее 30%. После проведения ревизии действовавшая ранее схема поставок была признана полностью неэффективной.

По поручению губернатора края Сергея Фургала был проведён анализ финансовой составляющей централизованных закупок топлива для муниципальных предприятий ЖКХ, которые производит операторская компания ООО «Межрайтопливо».

"Проверка выявила, что практически на всех этапах схема была экономически неэффективной. В первую очередь нам пришлось ликвидировать закрытый пул поставщиков. Также мы прекратили практику заключения рамочных договоров и закрытых запросов, что позволило запустить реальную конкуренцию среди продавцов нефтепродуктов на этапе подачи заявок. И это практически сразу повлияло на предлагаемую цену», — сообщил советник губернатора края Владимир Белов.

Ещё одна задача, которая, по словам Белова, стоит сегодня перед краевыми властями, — перейти на быстрые расчёты и отказаться от механизма отсрочки платежей. Действует такой принцип: когда топливо оплачивают сразу, поставщик даёт одну цену, когда же действует отсрочка расчёта, стоимость топлива «взлетает» сразу на 20%.

По словам советника главы региона, в муниципалитетах активно пользовались отсрочками, из-за чего постоянно переплачивали.

«Следующим шагом нам предстоит восстановить платежную дисциплину в администрациях районов и на коммунальных предприятиях. Необходимо переходить к моментальным расчётам, заранее предусматривая средства в бюджетах. Мы не можем себе позволить платить огромные суммы лишь из-за неэффективности планирования», — подчеркнул Владимир Белов.

Советник губернатора также добавил, что ещё одним резервом для экономии должна стать практика заключения договоров непосредственно с производителями топлива или крупными оптовыми компаниями.

«Ранее среди поставщиков ООО «Межрайтопливо» был ограниченный круг мелких посредников, а оптовики на торги не выходили, так как их не устраивали долгие сроки расчётов. Если рассчитываться за топливо начнут сразу, то производители выйдут на конкурс и смогут предложить выгодные хабаровским властям цены», — добавил Белов.

По словам чиновника, благодаря отдельным принятым мерам стоимость некоторых позиций топлива уже снизилась. Так, если в декабре 2018 года цена 1 тонны дизтоплива для предприятий Николаевского района составляла 70 754 рубля, то сейчас такой же объём обходится казне в 53 459 рублей.

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Картина, которую нарисовал советник хабаровского губернатора, бесспорно, прекрасна. Она прекрасна, как мечта — сверкающая и, увы, недостижимая. Практики с мест, те, кто работает непосредственно «на земле», в тех самых муниципалитетах, говорят, что осуществить эту стратегию практически невозможно. Причина проста — муниципалитеты бедны, как церковные крысы.

«Запрет на отсрочку расчётов на топливо, переход к моментальным платежам — это просто нереально в нынешних условиях. Чтобы платить сразу, моментально, надо, чтобы деньги были. Можно кого-то обвинить в неэффективности планирования, можно кого-то повесить, можно расстрелять, можно посадить, можно снять с должности. Но если денег нет — их никто не заплатит. Хоть убей», — прокомментировал инициативу краевых властей глава свободного порта Ванино Александр Наумов, который ранее долгие годы возглавлял крупнейшее муниципальное коммунальное предприятие.

В Ванинском районе в очередной раз остановил работу некогда мощнейший на Дальнем Востоке деревоперерабатывающий комплекс, бывший «Аркаим», ныне «Новый лес». Комплекс мирового уровня «трясёт» с 2013 года, люди неоднократно выходили на митинги. Руководство объясняло — брали кредиты, возникли проблемы с оборотными средствами. В итоге на предприятии введена была конкурсная процедура, пришёл новый собственник — «Новый лес». Вместо почти 3000 рабочих мест на заводе осталось порядка 800. «Новый лес» проработал четыре месяца, а 26 февраля 2019 года рабочие опять вышли на забастовку — им не платили зарплату. Люди обратились к губернатору Фургалу с просьбой вмешаться:

«Нам нечем оплачивать счета, нечем кормить детей».

Губернатор пообещал вмешаться и помочь спасти предприятие.

Однако люди выложили в сеть видео, где видно, как с территории завода грузовиками вывозят оборудование. О спасении 800 рабочих мест речь, судя по всему, уже просто не идёт.

Руководство предприятия официально объявило об остановке деятельности. А рабочие, с боем получив на руки свои трудовые книжки, узнали, что записей о трудоустройстве в «Новом лесе» там нет.

В ситуацию вмешалась прокуратура.

Эти 800 рабочих сегодня — без денег и возможности вообще за что-то платить. И можно сколько угодно пугать этих людей репрессиями, присылать к ним домой приставов, которые опишут имущество, — но денег у них нет.

Найти другую работу в порто-франко невозможно практически.

«Ситуация еще шире. Возьмём таёжные села. Вот, возьмём таёжное село Уська-Орочская. Там нет никакого «Аркаима», там вообще ничего нет. И сборы за коммунальные платежи там выше 50% не поднимаются. С чего там им быть? Там уже очень много лет вообще ничего нет. И что делать? А у меня таких сёл — не одно. Я их, по-хорошему, дотировать должен, а я не могу, законом запрещено, это нецелевое использование средств, даже если бы у меня деньги в бюджете были, а у меня их нет. У меня есть свободный порт с резидентами, которые освобождены от налогов. У меня есть люди, которые теряют работу, а бюджет теряет НДФЛ. Дальше что? Ничего. Поэтому, заявление о моментальных расчётах — не более чем декларация. Почему долги копятся? Да потому, что нечем платить. Может, кому-то в очередной раз по голове надают, может, накажут. Но денег от этого не прибавится ни у народа, ни у бюджета», — добавил глава Ванинского района.

К сказанному Наумовым стоит ещё добавить, что, если в результате эксперимента топливо не будет закуплено и не завезено в муниципалитет, жильё и социальные объекты просто вымерзнут. А это уже не шутки.

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Кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич единственный выход видит в передаче полномочий по закупкам топлива от муниципалитетов региону — путём внесения изменений в региональное законодательство. В противном случае, по мнению эксперта, идея правительства Хабаровского края неосуществима.

«Начнём с того, что поставки топлива, в принципе, не должны осуществляться от случая к случаю. Это должны быть долгосрочные контракты, на десятилетия вперед, с «плавающей» ценой, которая к чему-то привязана. Должны быть закреплены надежные поставщики, они должны взять на себя обязательства, связанные с бесперебойным снабжением, и все это должно быть законтрактовано — точно так же, как российские производители продают же топливо на десятилетия вперед нашим иностранным партнёрам, так же должно быть организовано и снабжение регионов. Что касается сегодняшнего финансового состояния муниципалитетов, то оно, конечно, прискорбно, мягко говоря. Если говорить об идее правительства Хабаровского края — то решение этой проблемы на уровне отдельно взятого региона, к тому же, региона не самого богатого в стране, представляется слишком амбициозным, чтобы иметь шанс на успех. Мы можем, конечно, пожелать удачи, но если реально смотреть на вещи, то — вряд ли эта удача возможна. Что здесь главное? Самая больная точка в межбюджетных отношениях это то, что у региона деньги есть, но закупки топлива — полномочия муниципалитета. Я вижу единственное решение, может, и не идеальное, но вполне реализуемое в короткие сроки, в том, чтобы муниципалитеты передали полномочия по закупкам топлива региону. Добровольно, путём изменений в региональном законодательстве. Чтобы всё закупалось централизовано, по 10-летнему контракту, в контракте фиксируются объёмы, и так далее. И тогда — да. Потому, что, повторю, у регионов деньги есть. К тому же, если регион выходит на крупного производителя топлива, с ним будут иметь дело. Если же на такого производителя выходит глава муниципалитета, небольшого, провинциального, то с ним просто не будут разговаривать — ну, это просто разные весовые категории. Регион может из федерального центра «добыть» финансирование, муниципалитет такой возможности лишен. Если бы идея правительства Хабаровского края была в этом — можно было бы говорить о вероятности успеха. Но пока идея выглядит как — «давайте варить уху, начнём, а рыба будет». А если не будет? Это попытка с негодными средствами, увы. Муниципалитеты тянут с платежами не потому, что они злодеи, а потому, что они нищие», — объяснил Максим Кривелевич.

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В январе 2019 года долги населения только столичного Хабаровска, в котором проживает почти половина населения Хабаровского края, 618 тыс. человек, превысили 2 млрд рублей.

Из средств, призванных бороться с этой напастью, у чиновников в арсенале одни репрессии — суд, приставы, арест имущества. Но, как сказал глава свободного порта Ванино — если денег нет, то хоть расстреливай, они не появятся.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на февраль 2018 года, Приморье накопило долгов только перед главным «истопником» — Примтеплоэнерго — на 3,9 млрд рублей, в ЕАО долги за ЖКХ превысили миллиард, в феврале 2018 года Якутия озвучила совершенно шоковые цифры: 6 млрд рублей долгов за ЖКХ. В антилидерах на начало 2018 года по долгам за ЖКХ были Хабаровский край, ЕАО, Колыма.

Эксперты предлагают списать старые долги самым бедным слоям населения. Но власти на это не идут, лишь ужесточая репрессии. В итоге долги не уменьшаются, а бегство дальневосточников от безумных коммунальных цен в другие регионы страны уже вполне можно назвать эвакуацией — когда бегут уже просто ради того, чтобы выжить.