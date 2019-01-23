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Долги за газ: пока люди бедствуют, депутаты наращивают политический капитал

Политика

Эксперт о спорах вокруг газовой амнистии

Долги за газ: пока люди бедствуют, депутаты наращивают политический капитал
Иван Шилов © ИА REGNUM
Долги за ЖКХ

Якутск, 23 января 2019, 12:07 — REGNUM  Долги граждан России за коммунальные услуги должны прощаться за счёт государства, а не ресурсоснабжающих компаний. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя споры вокруг списания долгов жителей Чечни. Эксперт считает, что в таком случае была бы более логична долговая амнистия для всех жителей страны.

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«Стоило бы объявить амнистию по всей России и по задолженностям прощённые дни, чтобы все смогли хоть как-то освободиться от задолженностей, — считает Андрей Данилов. — В таком случае рейтинг и правительства, и государства, и президента России Владимира Путина взлетит до небес. По одной простой причине, что на сегодняшний день многие люди живут за чертой бедности, и это подтверждает и Росстат, и альтернативные службы, которые занимаются статистикой. Люди по факту не могут оплатить банально канализацию и другие коммунальные услуги, необходимые для жизни. Амнистия позволила бы начать всё сначала, у людей появились бы финансы, которые фактически пошли бы на развитие экономики. Жители России бы тратили деньги не на то, чтобы выплатить какой-то долг, а на то, чтобы покупать. Капиталистическая экономика ведь зациклена на том, чтобы покупали, это необходимо, чтобы она развивалась, нужно, чтобы были товарно-денежные отношения. Освобождение от налогов тоже очень положительно повлияло бы на экономику, но пока нам, наоборот, их только добавляют».

Что касается внесения в Госдуму РФ законопроектов, которыми предлагается освободить от долгов за газ жителей нескольких или сразу всех регионов России, то политолог видит в этом не попытку депутатов бороться за людей.

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«Они пытаются заработать свой политический капитал, внося такие законы, в какой-то мере популистские. В обществе есть запрос на долговую амнистию: для того, чтобы люди могли нормально жить, обществу необходимо что-то прощать. Но если бы одним регионам это позволили, а другим нет, это бы вызвало ещё большую волну возмущения. Нужно в принципе для всей России просить долги. Возмещаться это, конечно, должно за счёт государства. Люди начнут больше покупать, и через НДС всё в бюджет. Можно простить долги хотя бы частично, как минимум малоимущим. Если рассмотреть такой законопроект, каким бы он популистским не был, он даст положительный толчок для развития нашей страны», — отметил Андрей Данилов.

Он считает вполне адекватным нежелание «Газпрома» освобождать жителей Чечни от долгов.

«Энергетические компании тоже можно понять: с момента развала Советского союза, как я понимаю, они особенно не заботились о своих мощностях и инфраструктуре, трубах и так далее. Им надо всё-таки зарабатывать деньги, чтобы развиваться каким-то образом и продолжать добывать полезные ископаемые», — пояснил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, районный суд Грозного по заявлению прокуратуры обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ. Как считают в надзорном ведомстве, предъявление населению требований об оплате долгов могло «вызвать в обществе социальную напряженность и повлечь за собой протестные выступления». В «Газпроме» намерены оспаривать решение суда, а Генпрокуратура РФ пришла к выводу, что иск прокуратуры Чечни о списании долгов за поставленный населению газ является необоснованным. Тем не менее, депутаты Госдумы РФ стали предлагать списать долги также жителям некоторых или сразу всех регионов России, вносятся соответствующие законопроекты.

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Долги за жилищно-коммунальные услуги
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