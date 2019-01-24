Простить долги за ЖКХ целесообразно малоимущим гражданам — эксперт

Москва, , 15:30 — REGNUM Информация о вероятном списании задолженности населения Чечни перед «Газпромом», несмотря на проследовавшие опровержения, всколыхнула регионы, создав опасный для поставщиков энергии и коммунальных услуг прецедент, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Долги потребителей растут по всей стране, и пока непонятно, как разрешить эту проблему. По информации «Газпрома», даже не долги, а только просроченная задолженность по платежам за газ составила 137,7 млрд рублей, в том числе просроченная задолженность населения — 37,9 млрд рублей», — привёл цифры эксперт.

Чеченская республика лидирует по долгам, на нее приходится почти 10% просроченного долга, но и в остальных регионах России проблема долгов населения стоит достаточно остро.

«Как бы и кем бы ни опровергалась сама возможность списания части просроченной задолженности, полагаю, что рано или поздно на это придется пойти, хотя бы по части наименее обеспеченных потребителей и по самой безнадежной задолженности, причем по всей стране, а не только в Чечне, и не только по газу», — высказал свое мнение Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях прокуратура Чечни сообщила о списании судом долгов населению за газ на сумму 9 млрд рублей. Это решение вызвало цепную реакцию в регионах. Депутаты, представители власти и общественности заявляли о необходимости списания долгов за ЖКХ не только в Чечне, но и по всем другим субъектам РФ.

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