Нижний Новгород, 5 марта, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Следом за застройщиком жилого комплекса «На Гончарова» ООО «Инвестиционная компания Квартстрой-НН» Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом и другую компанию российской девелоперской группы — ООО «Квартстрой-НН». Последнее — застройщик проблемного ЖК «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде, во вторую очередь которого неудачно вложили средства около 200 дольщиков. Решение вынесено 4 марта 2019 года, но пока не изготовлено, подробности неизвестны. Вердикт суда может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Напомним, ООО «Квартстрой-НН» выступает застройщиком ЖК «Квартал Европейский», куда вложили свои деньги около 200 дольщиков. Строительство двух домов второй очереди жилого комплекса не ведётся с начала 2017 года. Ранее инспекция строительного надзора уже пыталась ликвидировать ООО, но суд отклонил требование, указав, что истец не доказал, что таким способом можно защитить права долевых участников. В ходе судебных слушаний по иску ведомства стало известно, что при строительстве жилых домов квартала компания допускала «неоднократные или грубые нарушения требований законодательства» в сфере долевого строительства.

А в середине февраля 2019 года была признана банкротом другая компания строительного холдинга — ООО «Инвестиционная компания Квартстрой-НН» (застройщик ЖК «На Гончарова» в Нижнем Новгороде).

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Банкротный иск к ООО «Квартстрой-НН», который суд удовлетворил, был подан ОАО «Нижегородский водоканал». Сумма претензий составила чуть более 7,6 млн рублей. Известно, что в суде представители строительной компании возражали против банкротства, доказывая, что имеющихся средств хватит для расчёта с истцом, но, судя по решению суда, доводы заявителя оказались весомее. 4 марта 2019 года суд решил «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Сроки процедуры неизвестны, решение пока не изготовлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Квартстрой-НН» учреждено в 2003 году и по основному виду деятельности не являлось застройщиком. Между тем именно строительством компания с уставным капиталом 10 тыс. рублей и занималась. С февраля 2018 года директор общества — Валентина Жилкина, которая также числилась руководителем и второго банкрота — ООО «Инвестиционная компания «Квартстрой-НН».

Владельцем ООО «Квартстрой-НН» является «дочка» кипрских компаний — ООО «Квартстрой», зарегистрированное в Москве.

Нижегородские СМИ ещё в 2018 году сообщали, что предложение взять для достройки проблемный долгострой — вторую очередь «Квартала Европейский» — делали ООО «Столица Нижний» (на 60% принадлежит Эладе Нагорной), но общество, взвесив риски и выгоду, отказалось, выразив готовность достроить лишь ЖК «На Гончарова».