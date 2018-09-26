Нижегородские власти проиграли спор застройщику: дело экс-главы Сорокина

Нижний Новгород, , 11:25 — REGNUM Нижегородские власти проиграли во второй инстанции застройщику, аффилированному с бывшим главой администрации Нижнего Новгорода, бывшим заместителем спикера Заксобрания, а ныне фигурантом уголовного дела о взятке Олегом Сорокиным. Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не смог обжаловать решение Арбитражного суда Нижегородской области и должен будет утвердить изменения в проекте планировки территории ЖК. Строительство крупного жилого комплекса «Новая Кузнечиха» ведёт ООО «Инградстрой», которое и выступало истцом в этом деле. Постановление второй инстанции может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Инградстрой» учреждено в феврале 2012 года в Нижнем Новгороде, уставный капитал — 150 млн рублей. Гендиректор с декабря 2016 года — Андрей Тайг, единственный участник компании — ООО «Старт-строй», в котором 60% доли принадлежит Эладе Нагорной (супруге Олега Сорокина). Последний в период с 2010 по 2015 год был главой администрации Нижнего Новгорода, а с 2018 года проходит фигурантом уголовного дела о взятке. В 2012 году ООО «Инградстрой» стало победителем аукциона и получило свыше десятка участков общей площадью 453 га под застройку. Заключение арендного договора пытался оспорить второй участник торгов. Следствие считает, что для того, чтобы он прекратил притязания, и была передана взятка в размере $1 млн (эквивалент 30 720 000 рублей). Олег Сорокин на сегодня находится под арестом, а строительство ЖК «Новая Кузнечиха» продолжается.

В декабре 2017 года застройщик столкнулся с отказом властей утвердить изменения в документацию по планировке территории двух участков — в деревне Кузнечиха и около дер. Новопокровское, входящей в состав Нижнего Новгорода. Такое решение не устроило строительную компанию, которая арендует там участки, предназначенные для комплексного освоения (жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры). ООО обратилось в суд, требуя признать отказ незаконным.

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Часть арендуемых участков предназначены под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) и образованы на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряжением правительства Нижегородской области от 25 октября 2016 года. Один участок предназначен под дошкольное учреждение.

В ходе проектирования здания дошкольного образовательного учреждения обществом было принято решение «о подготовке документации по планировке территории путем внесения изменений в проект планировке и проект межевания территории». Последнее слово оставалось за арендодателем — министерством имущественных и земельных отношений.

«Между тем письмом от 18.12.2017 года №326−02−33 299/17 министерство пояснило, что не усматривает оснований для согласования изменения границ земельных участков, подлежащих застройке, полагает, что законодательством предусмотрена возможность однократной подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой в соответствии с договором комплексного освоения территории, кроме того, по мнению министерства, изменение границ земельных участков в результате раздела повлечет расторжение действующих договоров аренды земельных участков, основания для заключения новых договоров аренды в отношении образуемых участков отсутствуют», — отмечалось в материалах дела.

Основываясь на позиции министерства, администрация города отказала в согласовании. В конце мая 2018 года застройщик обжаловал решение властей, суд обязал устранить нарушения прав и согласовать изменения планировки.

В сентябре 2018 года апелляционная жалоба департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области была отклонена, а решение первой инстанции осталось без изменений. Решение вступило в законную силу со дня принятия, но может быть обжаловано.