«Грубые нарушения»: застройщика нижегородского квартала снова банкротят

Нижний Новгород, , 08:54 — REGNUM Компанию «Квартстрой-НН», которая возводит в Нижнем Новгороде квартал «Европейский», требует признать банкротом водоканал. Ранее с такими же претензиями в суд обращалась инспекция стройнадзора, которая также настаивала на ликвидации общества. Иск ОАО «Нижегородский водоканал» пока к производству Арбитражным судом области не принят, а претензии инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области в октябре 2018 года были отклонены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Квартстрой-НН» создавалось в сентябре 2003 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, а строительство является дополнительным видом деятельности компании с 10 тыс. рублей уставного капитала. С февраля 2018 года генеральный директор — Валентина Жилкина, также она является директором ООО «Инвестиционная компания «Квартстрой-НН».

Читайте также: Иск на ликвидацию и застройщик «с Кипра»: дело нижегородских дольщиков

Единственный владелец ООО «Квартстрой-НН» — ООО «Квартстрой» (Москва), участниками которого являются кипрские компании «Септеко Холдингс Лимитед» и «Верлусконо Вентурес Лимитед».

ООО «Квартстрой-НН» числится застройщиком жилого квартала «Европейский», в котором заявлялось восемь домов, но пока сдана лишь часть из них. По двум домам обязательства перед дольщиками не были выполнены в срок.

Читайте также: Застройщика нижегородского квартала «Европейский» банкротит стройинспекция

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первую попытку обанкротить компанию «Квартстрой-НН» сделала нижегородская инспекция стройнадзора. Иск был подан в конце июня 2018 года, но в октябре 2018 года Арбитражный суд региона отказал во введении наблюдения за строительной компанией и в её ликвидации.

«В качестве оснований обращения с рассматриваемым заявлением указано, что ООО «Квартстрой-НН», привлекающим денежные средства для строительства жилых многоквартирных домов (№6−7 и №6−8), совершены неоднократные или грубые нарушения требования законодательства, в том числе требований федерального закона от 30.12.2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту — Закон №214-ФЗ), ввиду чего им реализовано право, на обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации такого юридического лица, предусмотренное ч. 16 статьи 23 указанного Федерального закона для уполномоченного органа на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов», — отмечалось в материалах суда.

Среди нарушений, заявленных инспекцией, — несоблюдение сроков подачи в контролирующий орган квартальной отчетности о ходе строительства, нарушение порядка ведения бухгалтерского учета привлекаемых денежных средств дольщиков, нецелевое использование привлеченных средств, нарушение сроков передачи объектов долевого строительства.

Суд заслушал доводы истца, но в требованиях отказал, посчитав «ошибочной позицию заявителя об осуществлении ООО «Квартстрой-НН» деятельности с грубыми и неустранимыми нарушениями федерального законодательства в той степени, в которой это влечет принудительную ликвидацию юридического лица в судебном порядке».

"В деле отсутствуют доказательства того, что непосредственно ликвидация ООО «Кварстрой-НН» повлечет достижение правового результата в виде максимальной защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства. Ликвидация застройщика создает дополнительные риски для участников долевого строительства, поскольку их инвестиции могут быть утрачены в случае ликвидации застройщика до даты ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, суд приходит к выводу, что допущенные нарушения по своим юридическим последствиям несопоставимы с юридическими последствиями ликвидации застройщика как предприятия, согласно которым ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам», — отмечается в решении суда.

Инспекция пыталась обжаловать вердикт, но 21 ноября 2018 года определение суда было оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения.

26 ноября 2018 года банкротства этой же компании потребовал нижегородский водоканал, заявив претензии на сумму 7 689 293,8 рубля. Иск к производству пока не принят.