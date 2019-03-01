Москва, 1 марта, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Банк России с 1 марта аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Жилстройбанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Решение принято в связи с тем, что акционер «Жилстройбанка» в добровольном порядке решил прекратить деятельность банка согласно ст. 61 Гражданского кодекса РФ.

В кредитной организации будет назначен ликвидатор. По величине активов «Жилстройбанк» занимал 456 место в банковской системе РФ. Банк не является участником системы страхования вкладов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года без лицензии остались три банка. В 2018 году Центробанк РФ отзывал лицензий у 55 российских банков.

Подробнее: За 2018 год ЦБ РФ лишил лицензии 55 банков