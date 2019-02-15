ЦБ отобрал лицензию у небанковской организации «АРБ-Инкасс»

Москва, 15 февраля 2019, 09:30 — REGNUM Банк России с 15 февраля отозвал лицензию у небанковской кредитной организации ООО «АРБ — Инкасс» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что снижение спроса клиентов привело организацию «АРБ-Инкасс», которая занималась инкассацией наличных денег, к банкротству.
В небанковской кредитной организации назначена временная администрации.
«АРБ-Инкасс» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 482 место в банковской системе РФ.
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