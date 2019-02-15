Пятница, 15 Февраля 2019 года
09:33:51 МСК

ЦБ отобрал лицензию у небанковской организации «АРБ-Инкасс»

Экономика

Организация занималась инкассацией

Москва, 15 февраля 2019, 09:30 — REGNUM  Банк России с 15 февраля отозвал лицензию у небанковской кредитной организации ООО «АРБ — Инкасс» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что снижение спроса клиентов привело организацию «АРБ-Инкасс», которая занималась инкассацией наличных денег, к банкротству.

В небанковской кредитной организации назначена временная администрации.

«АРБ-Инкасс» не является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 482 место в банковской системе РФ.

Читайте также: В трёх российских банках выявлены признаки вывода активов на 5 млрд рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить