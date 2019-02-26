Бишкек, 26 февраля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. «Идет активная работа по возобновлению соглашения о сотрудничестве с США. Но вот досада, в Бишкек в конце марта приезжает президент России, и этот вопрос провисает. Потом приезжает глава Китая и, вероятно, тоже привезет предложения, которые могут показаться Бишкеку интересными», — заявил киргизстанский политолог Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM обещание Вашингтона «вернуть» $4,6 млн (301 млн рублей), украденных при бывшем президенте Курманбеке Бакиеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Эксперт напоминает, что Россия «едва ли заинтересована» в сближении Киргизии и США.

«При этом между нашими странами есть масса вопросов, которые могут быть выгодны Бишкеку с экономической точки зрения, а Москве — с геополитической. Например, это сотрудничество в рамках ЕАЭС, не состоявшееся строительство каскада ГЭС или участие России в судьбе киргизских железных дорог», — перечисляет он.

По мнению Сариева, Пекин тоже может заинтересовать Киргизию, так как некоторые вопросы сотрудничества «на данный момент остаются открытыми».

«Из КНР увидели попытку США настроить страны Туркестана против своей внутренней политики, проводимой в СУАР. Пекину, вероятно, не понравилось, что для этого использовались Киргизия и Казахстан. Самим странам региона это тоже не могло понравиться».

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Немаловажной встречей, которая может снять часть вопросов, по словам политолога, является мероприятие в Ташкенте, которое должно состояться как раз перед приездом президента России.

«Киргизия сейчас находится в интересном положении. Она уже давно не находилась под таким пристальным вниманием глобальных игроков — России и КНР с одной стороны, США — с другой», — подчеркнул собеседник.

Эксперт акцентировал внимание на том, что «Вашингтон перед визитами глав России и Китая пытается «получить гарантии от Бишкека, что предполагаемое подписание нового соглашения не сорвется и пройдет в срок».

«США хотят показать, что «являются правовым государством и действуют в рамках закона. В то время как Белоруссия, а заодно и Россия скрывают у себя беглых президентов Киргизии, причинивших стране немалый ущерб (Аскар Акаев после переворота в 2005 году бежал в Россию, Курманбек Бакиев после аналогичных событий поселился в Минске — прим. ИА REGNUM)», — подчеркнул Марс Сариев